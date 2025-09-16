ORGULHO

Fabio Assunção escreve textão para celebrar formatura do filho mais velho: 'Está entregue'

João Assunção colou grau em Relações Internacionais no último dia 9

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:19

Filho de Fabio Assunção, João Assunção se formou em Relações Internacionais Crédito: Reprodução

O ator Fabio Assunção mostrou o seu orgulho ao prestigiar a formatura do filho mais velho, João Assunção nesta segunda-feira (15). Em postagem no Instagram, o famoso celebrou o rapaz de 22 anos que colou grau em Relações Internacionais na Escola Superior de Marketing (ESPM) em São Paulo no último dia 9. João é filho de Fabio com a empresária Priscila Borgonovi.

Através de um longo texto Fabio agradeceu a oportunidade de proporcionar uma boa educação para os filhos e comemorou a conquista de João. "O primeiro está entregue. Agradeço a Deus por ter conseguido proporcionar os estudos do João. Foram 20 anos e meio de muito trabalho e esforço. Tenho ainda a minha Ella Felipa, com 14, e a Alana Ayó, com 4, pela frente. Que essa vida me dê muito fôlego!!!!! Poder proporcionar isso aos nossos filhos é uma bênção", disse o ator, ao falar das filhas caçulas de seus relacionamentos com Karina Tavares e Ana Verena, respectivamente.

O ator elogiou o filho e o desejou sucesso. "Ter um filho que soube aproveitar tudo, sem desperdiçar nada, é a essência de tudo. Parabéns, João! Aos 22 anos, criou uma empresa que cresce a cada dia e agora está formado em Relações Internacionais. Que Deus te guie por essa jornada e que receba tudo o que oferece a todos: amor e gentileza", afirmou.

"A colação de grau foi no dia 9/9. Nas fotos, pela ordem, começo com esse vídeo do momento em que ele foi chamado para pegar o diploma. Na sequência, eu e a Priscila, mãe dele, parabéns! Seguindo, eu e ele com a Ella, irmã dele, minha filha do meio (lutei para aprovar com ela uma foto para este post, e a Mel, salve salve!!!", completou.