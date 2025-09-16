Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:36
Uma das primeiras atitudes de quem ganha uma grande fortuna em um jogo é se manter no anonimato, mas um homem chamou atenção ao usar um artifício curioso para se manter longe de holofotes e possíveis perigos por ter ganho o prêmio.
Um ganhador da loteria na Jamaica, na África, virou motivo de risos ao surgir de máscara do filme “Pânico” ao receber seu prêmio milionário. A decisão prática e engraçada foi tomada pelo homem para se manter no anonimato e evitar ser reconhecido por familiares ou conhecidos que pudessem solicitar parte da fortuna.
O homem afirmou se chamar A. Campbell e ganhou o equivalente a R$ 4,3 milhões, e chegou a levar 54 dias para ir pegar o prêmio.
Durante a cerimônia, o sortudo levou para casa mais de 158 milhões de dólares, mas preferiu não revelar o rosto para não ser reconhecido por parentes.
A lei jamaicana obriga os vencedores de loterias a receber o cheque em uma cerimônia pública, mas muitos optam pelo uso de máscaras para evitar que o público os identifique, evitando risco de assaltos, sequestros ou pedidos de dinheiro. Campbell disse que pretende comprar uma casa com o dinheiro do prêmio.
A cena rodou o mundo, mostrando como alguns vencedores usam a criatividade para proteger sua privacidade depois de ficarem milionários da noite para o dia.