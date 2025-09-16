Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes

Homem usou artifício para que parentes não solicitasse parte do dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:36

Homem chamou atenção
Homem chamou atenção Crédito: Reprodução | Facebook

Uma das primeiras atitudes de quem ganha uma grande fortuna em um jogo é se manter no anonimato, mas um homem chamou atenção ao usar um artifício curioso para se manter longe de holofotes e possíveis perigos por ter ganho o prêmio.

Leia mais

Imagem - Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

Imagem - Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência

Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência

Imagem - Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo e gera curiosidade

Em recuperação, Raul Gil passa maior parte do tempo dormindo e gera curiosidade

Um ganhador da loteria na Jamaica, na África, virou motivo de risos ao surgir de máscara do filme “Pânico” ao receber seu prêmio milionário. A decisão prática e engraçada foi tomada pelo homem para se manter no anonimato e evitar ser reconhecido por familiares ou conhecidos que pudessem solicitar parte da fortuna.

O homem afirmou se chamar A. Campbell e ganhou o equivalente a R$ 4,3 milhões, e chegou a levar 54 dias para ir pegar o prêmio.

Durante a cerimônia, o sortudo levou para casa mais de 158 milhões de dólares, mas preferiu não revelar o rosto para não ser reconhecido por parentes.

A lei jamaicana obriga os vencedores de loterias a receber o cheque em uma cerimônia pública, mas muitos optam pelo uso de máscaras para evitar que o público os identifique, evitando risco de assaltos, sequestros ou pedidos de dinheiro. Campbell disse que pretende comprar uma casa com o dinheiro do prêmio.

A cena rodou o mundo, mostrando como alguns vencedores usam a criatividade para proteger sua privacidade depois de ficarem milionários da noite para o dia.

Leia mais

Imagem - Estresse pode resultar em problemas gastrointestinais; veja sintomas

Estresse pode resultar em problemas gastrointestinais; veja sintomas

Imagem - Estresse pode resultar em problemas gastrointestinais; veja sintomas

Estresse pode resultar em problemas gastrointestinais; veja sintomas

Imagem - Perigo! Veja 10 motivos para não compartilhar a cama com o bebê

Perigo! Veja 10 motivos para não compartilhar a cama com o bebê

Mais recentes

Imagem - Fabio Assunção escreve textão para celebrar formatura do filho mais velho: 'Está entregue'

Fabio Assunção escreve textão para celebrar formatura do filho mais velho: 'Está entregue'
Imagem - Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência

Chihuahua ingere cocaína, desmaia e acaba na emergência
Imagem - Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
01

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
02

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
03

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
04

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça