Homem usa máscara do ‘Pânico’ ao receber prêmio milionário para não ser reconhecido por parentes

Homem usou artifício para que parentes não solicitasse parte do dinheiro

Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:36

Homem chamou atenção Crédito: Reprodução | Facebook

Uma das primeiras atitudes de quem ganha uma grande fortuna em um jogo é se manter no anonimato, mas um homem chamou atenção ao usar um artifício curioso para se manter longe de holofotes e possíveis perigos por ter ganho o prêmio.

Um ganhador da loteria na Jamaica, na África, virou motivo de risos ao surgir de máscara do filme “Pânico” ao receber seu prêmio milionário. A decisão prática e engraçada foi tomada pelo homem para se manter no anonimato e evitar ser reconhecido por familiares ou conhecidos que pudessem solicitar parte da fortuna.

O homem afirmou se chamar A. Campbell e ganhou o equivalente a R$ 4,3 milhões, e chegou a levar 54 dias para ir pegar o prêmio.

Durante a cerimônia, o sortudo levou para casa mais de 158 milhões de dólares, mas preferiu não revelar o rosto para não ser reconhecido por parentes.

A lei jamaicana obriga os vencedores de loterias a receber o cheque em uma cerimônia pública, mas muitos optam pelo uso de máscaras para evitar que o público os identifique, evitando risco de assaltos, sequestros ou pedidos de dinheiro. Campbell disse que pretende comprar uma casa com o dinheiro do prêmio.