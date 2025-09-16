Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:13
Os japoneses estão em corrida constante no que se relaciona a tecnologia, mas uma invenção recente, além de viralizar, gerou controvérsia nas redes sociais.
Um protótipo curioso foi criado por um japonês e chamou atenção mundial. O estudante japonês Yūki Aizawa, conhecido nas redes sociais como ZAWAWOEKS criou um protótipo de sutiã que pode ser aberto apenas com a impressão digital do parceiro da pessoa que o veste, sendo direcionado de maneira muito nítida para as mulheres.
O fecho da peça contém um pequeno sensor biométrico, permitindo assim que apenas a digital registrada desbloqueie o sutiã.
No entanto, de acordo com o criador, o projeto não tem intenção comercial. Aizawa descreveu a peça como uma “invenção fantasiosa”, que faz parte de uma série de gadgets criativos e humorísticos que exploram temas como intimidade, privacidade e limites da tecnologia nos relacionamentos, que estão constantemente passando por altos e baixos.
Os comentários, no entanto, que vão do humor a reflexões nas redes sociais, direcionam críticas a criação. “Vai ter um dispositivo do macho também? Ou só a mulher vai continuar sendo propriedade dos homens”, questionou uma.
“Cinto de castidade moderno”, disse outra pessoa. “Que beleza, inventa a versão masculina. Não, pensando bem, não inventa mais nada, pois não somos objetos”, relembrou outra.