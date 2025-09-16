CONTROLE?

Estudante cria sutiã que só destranca com impressão digital do parceiro e viraliza

Peça só pode ser aberta com impressão digital de outra pessoa e gerou críticas nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:13

Sutiã gerou curiosidade e julgamento nas redes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os japoneses estão em corrida constante no que se relaciona a tecnologia, mas uma invenção recente, além de viralizar, gerou controvérsia nas redes sociais.

Um protótipo curioso foi criado por um japonês e chamou atenção mundial. O estudante japonês Yūki Aizawa, conhecido nas redes sociais como ZAWAWOEKS criou um protótipo de sutiã que pode ser aberto apenas com a impressão digital do parceiro da pessoa que o veste, sendo direcionado de maneira muito nítida para as mulheres.

O fecho da peça contém um pequeno sensor biométrico, permitindo assim que apenas a digital registrada desbloqueie o sutiã.

No entanto, de acordo com o criador, o projeto não tem intenção comercial. Aizawa descreveu a peça como uma “invenção fantasiosa”, que faz parte de uma série de gadgets criativos e humorísticos que exploram temas como intimidade, privacidade e limites da tecnologia nos relacionamentos, que estão constantemente passando por altos e baixos.

Os comentários, no entanto, que vão do humor a reflexões nas redes sociais, direcionam críticas a criação. “Vai ter um dispositivo do macho também? Ou só a mulher vai continuar sendo propriedade dos homens”, questionou uma.