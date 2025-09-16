Cientistas descobrem tempo máximo que um corpo humano suporta viver

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:00
Há quem sonhe em superar a morte e viver para sempre, mas a ciência mostra que existe um limite inevitável. Mesmo com hábitos saudáveis e avanços médicos, o corpo humano parece ter uma barreira invisível.
Idosos
Pesquisadores analisaram milhares de pessoas em diferentes países e encontraram um padrão intrigante: por mais que cuidemos da saúde, o organismo perde algo essencial com o passar do tempo.
Essa descoberta coloca em xeque os planos mais ambiciosos do Vale do Silício, que busca “hackear” o envelhecimento. Afinal, o que é que impede o corpo de seguir em frente para sempre?
Não são apenas doenças como câncer, diabetes ou problemas cardíacos que limitam nossa existência. Segundo cientistas, o corpo sofre uma perda gradual de uma função vital, algo que já foi muito forte na juventude.
Essa função é o que nos permite voltar ao estado de saúde plena após uma queda, uma gripe ou qualquer outro revés. Mas, com a idade, a recuperação já não é a mesma — e o organismo nunca retorna totalmente ao que era.
Com o tempo, essas pequenas perdas se acumulam e vão reduzindo cada vez mais nossa capacidade de resistência. É como se a barra de energia de um jogo fosse encolhendo a cada fase, mesmo quando parece cheia.
Pesquisadores da empresa Gero, em parceria com universidades, analisaram duas variáveis cruciais: a contagem de células sanguíneas e o número de passos dados diariamente por pessoas de várias idades.
Surpreendentemente, esses dois fatores — tão diferentes entre si — mostraram a mesma curva: quedas periódicas na saúde que já não eram compensadas pelo corpo. O resultado foi um mapa claro do envelhecimento.
“Concluímos que a criticidade que resulta no fim da vida é uma propriedade biológica intrínseca”, escreveram os autores. Ou seja, trata-se de um limite natural que nenhum estilo de vida parece conseguir evitar.
Foi a partir desse rastreamento que os cientistas calcularam o ponto em que o corpo já não consegue mais se recuperar. O número surpreende: entre 120 e 150 anos de vida, a resiliência chega ao colapso.
Esse limite mostra que, sem intervenções radicais como a substituição de órgãos ou terapias futuristas, não há como ultrapassá-lo. Mesmo os mais disciplinados prolongadores de vida enfrentam a mesma barreira.
E a ciência já encontrou uma prova real disso: Jeanne Calment, a francesa que morreu aos 122 anos, segue como exemplo do quanto podemos viver — e também daquilo que nunca conseguiremos superar.