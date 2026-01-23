Claudia Leitte lança versão de ‘Plugin da Bagaceira’ e anuncia tema do seu Carnaval 2026; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:14
Falta poucos dias para o Carnaval 2026, e alguns artistas se preparam intensamente para a rotina de shows e apresentações, entre eles a cantora Claudia Leitte, que terá uma agenda ‘corrida’ neste verão.
Claudia Leitte dá o pontapé inicial do verão com “Plugin da Bagaceira” sua aposta para o Carnaval 2026, uma melodia que traz a energia da folia em Salvador. O single chega nas plataformas nesta sexta-feira (23), às 00h. O projeto audiovisual foi gravado durante a Virada Salvador, em dezembro de 2025.
Claudia Leitte
A faixa abre alas para o tema do Carnaval da cantora em 2026, “Feira de Especiarias”. Inspirado em seus trabalhos recentes, o “Especiarias” - trilogia de EPs homônima que celebra a diversidade musical brasileira, além das memórias da infância de Claudia no bairro da Saúde, em Salvador.
“‘Plugin da Bagaceira’ já nasceu no estúdio como a música do carnaval. Foi natural! Eu, Alan Moraes, Gilson Neto, Luciano Pinto, Alana Gabriela, Renno Poeta, Lary, Arthur Ramos e Juliano Serravale estávamos no camping de composição e quando ela foi tomando forma a gente começou a levantar, dançar, fazer aquela muvuca gostosa de carnaval, aí não teve jeito. Já saí do estúdio esse dia sabendo que seria a música do meu carnaval”, detalhou a artista.
“Especiarias” nas ruas
A escolha do tema para o Carnaval 2026 faz referência a mistura de ritmos, influências, cores, aromas e sentimentos que marcam a carreira da cantora. Para aquecer o público, Claudia vem promovendo uma ação especial nas cidades por onde passa. A cantora lançou um desafio nas redes sociais convidando os fãs a mostrarem onde acontece a melhor performance de “Plugin da Bagaceira” durante seus shows de verão.
05/06/2026 (quinta-feira) - Record Sunset Rio - Araruama / RJ
06/02/2026 (sexta-feira) - Pré Carnaval de São Luís / MA
07/02/2026 (sábado) - Bloco Bicha - Guarulhos / SP
08/02/2026 (domingo) - Olinda Beer - Recife / PE
12/02/2026 (quinta-feira) - Cajazeiras / PB
13/02/2026 (sexta-feira) – Blow Out
14/02/2026 (sábado) – Camarote Brahma
14/02/2026 (sábado) – Carnaval de São Luís / MA
15/02/2026 (domingo) – Largadinho
15/02/2026 (domingo) - Camarote Club
16/02/2026 (segunda-feira) - Votuporanga
17/02/2026 (terça-feira) – Largadinho