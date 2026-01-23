Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Claudia Leitte lança versão de ‘Plugin da Bagaceira’ e anuncia tema do seu Carnaval 2026; saiba detalhes

Cantora lança tema que retrata sentimentos, aromas e sua trajetória, desde quando morava no bairro da Saúde, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:14

Claudia Leitte usa especiarias como forma de ambientar seu universo do Carnaval 2026
Claudia Leitte usa especiarias como forma de ambientar seu universo do Carnaval 2026 Crédito: Divulgação | Dodo Villar

Falta poucos dias para o Carnaval 2026, e alguns artistas se preparam intensamente para a rotina de shows e apresentações, entre eles a cantora Claudia Leitte, que terá uma agenda ‘corrida’ neste verão.

Claudia Leitte dá o pontapé inicial do verão com “Plugin da Bagaceira” sua aposta para o Carnaval 2026, uma melodia que traz a energia da folia em Salvador. O single chega nas plataformas nesta sexta-feira (23), às 00h. O projeto audiovisual foi gravado durante a Virada Salvador, em dezembro de 2025.

Claudia Leitte

Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte publica vídeo em defesa e Felca por Reprodução / Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte e a filha Bela por Reprodução/Instagram
Ludmilla, Simone Mendes e Claudia Leitte por Reprodução
Fábio Almeida e Claudia Leitte por Reprodução / Redes Sociais
Claudia LeitteClaudia Leitte por Marina Silva/ CORREIO
Ivete Sangalo e Claudia Leitte por Montagem sobre Reprodução (X) e Marina Silva/ CORREIO
Claudia Leitte por Marina Silva/CORREIO
Claudia Leitte por Marina Branco/CORREIO
Carlinhos Brown e Claudia Leitte por Marina Silva/CORREIO
cLAUDI por Divulgação
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Claudia Leitte por Reprodução / Instagram
Claudia Leitte e marido por Reprodução / Redes sociais
1 de 29
Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Claudia Leitte divulga agenda do Carnaval 2026 e pipoca no Campo Grande fica de fora

Claudia Leitte divulga agenda do Carnaval 2026 e pipoca no Campo Grande fica de fora

Imagem - Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Largadinho com Claudia Leitte no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Largadinho com Claudia Leitte no Carnaval de Salvador

A faixa abre alas para o tema do Carnaval da cantora em 2026, “Feira de Especiarias”. Inspirado em seus trabalhos recentes, o “Especiarias” - trilogia de EPs homônima que celebra a diversidade musical brasileira, além das memórias da infância de Claudia no bairro da Saúde, em Salvador.

“‘Plugin da Bagaceira’ já nasceu no estúdio como a música do carnaval. Foi natural! Eu, Alan Moraes, Gilson Neto, Luciano Pinto, Alana Gabriela, Renno Poeta, Lary, Arthur Ramos e Juliano Serravale estávamos no camping de composição e quando ela foi tomando forma a gente começou a levantar, dançar, fazer aquela muvuca gostosa de carnaval, aí não teve jeito. Já saí do estúdio esse dia sabendo que seria a música do meu carnaval”, detalhou a artista.

“Especiarias” nas ruas

A escolha do tema para o Carnaval 2026 faz referência a mistura de ritmos, influências, cores, aromas e sentimentos que marcam a carreira da cantora. Para aquecer o público, Claudia vem promovendo uma ação especial nas cidades por onde passa. A cantora lançou um desafio nas redes sociais convidando os fãs a mostrarem onde acontece a melhor performance de “Plugin da Bagaceira” durante seus shows de verão.

Confira agenda de Carnaval completa de Claudia Leitte:

05/06/2026 (quinta-feira) - Record Sunset Rio - Araruama / RJ

06/02/2026 (sexta-feira) - Pré Carnaval de São Luís / MA

07/02/2026 (sábado) - Bloco Bicha - Guarulhos / SP

08/02/2026 (domingo) - Olinda Beer - Recife / PE

12/02/2026 (quinta-feira) - Cajazeiras / PB

13/02/2026 (sexta-feira) – Blow Out

14/02/2026 (sábado) – Camarote Brahma

14/02/2026 (sábado) – Carnaval de São Luís / MA

15/02/2026 (domingo) – Largadinho

15/02/2026 (domingo) - Camarote Club

16/02/2026 (segunda-feira) - Votuporanga

17/02/2026 (terça-feira) – Largadinho

Tags:

Claudia Leitte

Mais recentes

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir seu primo, João Raul, mas acaba se dando mal

‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir seu primo, João Raul, mas acaba se dando mal
Imagem - Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força
Imagem - Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
01

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
02

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo
04

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo