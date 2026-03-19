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Claudia Leitte visita e canta em casa de apoio no bairro do Calabetão, em Salvador

Cantora esteve em casa que acolhe idosos nesta quarta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:24

Claudia Leitte em casa de apoio
Claudia Leitte em casa de apoio Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Claudia Leitte esteve nesta quarta-feira (18) na Casa de Apoio “Deus É Fiel”, localizada no bairro de Calabetão, em Salvador.

Durante a visita, a artista cantou para os moradores e participou de momentos de interação com os acolhidos da instituição, que atua no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Claudia Leitte

Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
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Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação

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Em publicação nas redes sociais, o projeto agradeceu a presença da cantora. “Deus tem enviado pessoas que, com sua humildade e humanidade, têm abraçado essa obra. Nossos agradecimentos a Claudia Leitte e toda sua família por todo empenho e dedicação”, diz o texto.

Fundada em 2007, a Casa de Apoio Deus É Fiel é uma organização sem fins lucrativos que oferece acolhimento a idosos, pessoas com deficiência, acamados e usuários em reabilitação de substâncias psicoativas, além de suporte às famílias.

Atualmente, a instituição atende cerca de 200 pessoas de diferentes regiões da Bahia e de outros estados, com estrutura que inclui dormitórios, enfermaria, espaços de convivência, atendimento psicológico e atividades de capacitação.

Esta não é a primeira vez que Claudia visita o local. Em 2024, a cantora também esteve na instituição para comemorar seu aniversário com os acolhidos.

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Claudia Leitte

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