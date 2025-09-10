XÔ SUJEIRA!

Coloque sal no micro-ondas! Entenda para que serve esse truque inusitado

Conheça a dica de ouro que previne sujeira e mau-odor no seu eletrodoméstico, tornando a limpeza diária muito mais fácil.

Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:03

Esse truque pode ajudar a manter limpo seu micro-ondas Crédito: Reprodução Youtube

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais utilizados em nossa rotina, proporcionando agilidade no preparo de refeições. No entanto, essa praticidade vem acompanhada da necessidade de uma manutenção constante, especialmente a limpeza, para evitar o acúmulo de resíduos e odores.

É nesse ponto que uma solução inusitada e muito eficaz se destaca: o uso do sal de cozinha. Este ingrediente, que todos temos em casa, pode ser a chave para manter seu micro-ondas limpo por mais tempo, reduzindo o esforço nas faxinas mais pesadas.

Quando aquecemos alimentos no micro-ondas, as ondas eletromagnéticas agitam as moléculas de água, gordura e açúcar. A umidade liberada pelos alimentos, juntamente com as partículas de comida, cria um ambiente ideal para o desenvolvimento de mau-odor. Felizmente, existe um truque simples para combater esses problemas. A dica consiste em colocar um pequeno recipiente com sal de cozinha ao lado do prato que você está aquecendo.

Sal previne sujeira e muda a textura da comida?

A principal razão para usar sal no micro-ondas é sua propriedade higroscópica. Ele atua como um agente de secagem, absorvendo a umidade do ambiente. Assim, enquanto o alimento é aquecido e libera vapor, o sal captura essa umidade antes que ela se deposite nas paredes do aparelho.

Essa simples ação reduz significativamente a quantidade de sujeira e gordura que se acumula após o uso, tornando as limpezas periódicas muito mais fáceis e rápidas.

Além de ajudar a manter o interior do micro-ondas mais limpo, o uso do sal também pode influenciar a qualidade do alimento. Ao absorver a umidade que se forma no exterior do prato, o sal evita que a comida se torne borrachuda ou mole devido ao excesso de vapor, preservando a textura original do alimento. É importante lembrar que esse truque não substitui uma limpeza completa.

Limpeza pesada: Mistura infalível para a gordura

Quando a sujeira já está incrustada, o truque do sal pode não ser suficiente. Nesses casos, uma mistura de limpeza profunda é recomendada. Você vai precisar de bicarbonato de sódio, limão, água e uma pitada de sal. Junte esses ingredientes em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça por cinco minutos.

O vapor que a mistura gera age como um amaciante de gordura, soltando toda a sujeira das paredes e do teto do aparelho. Depois que o tempo de aquecimento acabar, espere por três minutos antes de abrir a porta.

Essa pausa permite que o vapor continue a amolecer os resíduos, facilitando a remoção. Após esse tempo, retire o recipiente com cuidado e use um pano úmido para limpar o interior do micro-ondas. Você vai se surpreender com a facilidade com que a gordura e a sujeira se soltam, deixando o aparelho impecável.