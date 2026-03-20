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Com Cowboy na liderança, Solange se revolta e diz que quer sair do BBB: ‘Vou ficar para quê?’

Durante conversa com aliadas, atriz analisou que está em desvantagem no jogo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:44

Solange Couto no BBB 26
Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

As provas do Big Brother Brasil 26 não tem sido nada fáceis para alguns sisters, já para outros parece que a vitória é certa, caso de Cowboy que venceu mais uma vez a prova do líder no reality show, chegando a marca de cinco lideranças na casa mais vigiada do Brasil. O resultado, no entanto, gerou uma série de críticas nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, onde internautas reclamam da falta de renovação no comando da casa, criando um clima de jogo repetitivo e monótono.

O resultado não só gerou incômodo nas redes sociais, como em pessoas da própria no reality, como é o caso de Solange, que desabafou durante conversa nesta com Gabriela. O assunto girou em torno do paredão, que se forma neste final de semana, no domingo (22), com uma dinâmica que inclui o Triângulo de Risco e o contragolpe. A votação será definida após as provas da semana, com o Líder da semana, Alberto Cowboy definindo os emparedados. A eliminação acontecerá na terça-feira (24).

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto está no BBB 26 por Divulgação
Solange Couto por GNT/Reprodução
Solange Couto, eterna Dona Jura de 'O Clone' por Reprodução / TV Globo
Solange Couto é Carmem em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Solange Couto por Reprodução
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Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

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Sem ânimo, durante a conversa, Solange afirmou que acredita que tem chances de ir para o paredão mais uma vez, além de não acreditar que seja justo que as vitórias estejam concentradas apenas no grupo de Cowboy e Jonas Sulzbach. Com o rumo do jogo, a atriz disse que não vê sentido em continuar na disputa. No entanto, é importante pensar se Solange joga ‘para valer’ no BBB 26.

Durante a conversa com Gabriela, Solange avaliou os movimentos de Jonas e questionou as chances do grupo. “Mas tem um agravante: tem que ver lá fora o que o público tá achando. E se ele te puxar e o povo não botar você pra sair, e botar ele?”, questionou.

Em seguida, Solange revelou uma sensação de que será alvo da casa novamente. “Tenho absoluta certeza que vão me botar no paredão nessa semana de novo, algo me diz. Se me botarem, não vou mentir pra vocês, vou ficar para que? Para continuar esse jogo desse jeito, cara?”, disparou a sister, deixando evidente seu desgaste emocional.

Gabriela concordou e atribuiu o momento à sorte dos adversários. No entanto, a análise irritou Solange, que demonstrou frustração com a dificuldade de reagir no jogo. “E aí luta como? Se a pessoa tem mais sorte que você, você luta contra o que? É a sorte da pessoa, não tem o que discutir”, afirmou.

Na ocasião, Chaiany chegou a elogiar o posicionamento da colega, mas Solange manteve o pessimismo. “É como estar num quarto branco sem porta de saída, se batendo nas paredes”. Além disso, Solange apontou que o grupo rival segue em vantagem numérica, o que dificulta uma reação estratégica. “Eles são quatro, nós somos três”, avaliou, ao tentar entender o posicionamento de Gabriela dentro das alianças.

Posicionada no jogo, mas muitas vezes com pouca interação com outros participantes, Solange já foi chamada de ‘planta’, mas a verdade, é que parece que a atriz não faz muita questão de se mobilizar em vários pontos no jogo, como lutar por posicionamentos firmes, além de acumular uma série de opiniões controversas.

Tags:

bbb 26 Alberto Cowboy Solange Couto

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