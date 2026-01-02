Conexões perdem o sentido para alguns signos e o Universo mostra quem caminha com você hoje (2 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:16
O clima emocional muda discretamente. Conversas continuam, mas agora vêm acompanhadas de reflexão. Nem tudo o que parecia leve no primeiro dia do ano se sustenta quando o Sol em Capricórnio entra em cena.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Para muitos, surge uma percepção clara sobre quais relações exigem esforço demais e quais fluem com naturalidade. Não é um dia de rompimentos dramáticos, mas de entendimento silencioso.
A intuição está forte, especialmente para signos mais sensíveis. Pequenos sinais revelam grandes verdades.