ASTROLOGIA

Conexões perdem o sentido para alguns signos e o Universo mostra quem caminha com você hoje (2 de janeiro)

Intuição revela quem deve seguir com você em 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:16

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O clima emocional muda discretamente. Conversas continuam, mas agora vêm acompanhadas de reflexão. Nem tudo o que parecia leve no primeiro dia do ano se sustenta quando o Sol em Capricórnio entra em cena.

Para muitos, surge uma percepção clara sobre quais relações exigem esforço demais e quais fluem com naturalidade. Não é um dia de rompimentos dramáticos, mas de entendimento silencioso.