Conheça as 30 mulheres "Retadas" homenageadas pelo CORREIO em 2026

Flavia Azevedo
Publicado em 8 de março de 2026 às 05:00
Elas pesquisam, criam, ensinam, lideram, empreendem, correm, dançam, cuidam, inovam, lutam. Em diferentes campos e trajetórias, têm algo em comum: são mulheres que constroem caminhos e deixam marcas em suas áreas. Já tradicional no calendário do CORREIO, o projeto Retadas volta neste Mês da Mulher reunindo 30 baianas escolhidas pela relevância e pelo impacto de suas histórias. A partir de hoje (8), uma delas será homenageada por dia nas redes sociais do jornal, revelando ao público talentos, conquistas e percursos que ajudam a contar o lado feminino da nossa história. Passeie por nossa galeria de fotos e veja todas elas.
Conheça as 30 Retadas de 2026
O projeto Retadas é uma realização do jornal Correio com apoio do SEBRAE e Sistema Comércio BA - Fecomércio, Sesc, Senac.
