Conheça as 30 mulheres "Retadas" homenageadas pelo CORREIO em 2026

No Mês da Mulher, celebramos baianas que se impõem pelo talento e pela força das realizações em diversas áreas

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 8 de março de 2026 às 05:00

Reatadas
Retadas Crédito: Reprodução

Elas pesquisam, criam, ensinam, lideram, empreendem, correm, dançam, cuidam, inovam, lutam. Em diferentes campos e trajetórias, têm algo em comum: são mulheres que constroem caminhos e deixam marcas em suas áreas. Já tradicional no calendário do CORREIO, o projeto Retadas volta neste Mês da Mulher reunindo 30 baianas escolhidas pela relevância e pelo impacto de suas histórias. A partir de hoje (8), uma delas será homenageada por dia nas redes sociais do jornal, revelando ao público talentos, conquistas e percursos que ajudam a contar o lado feminino da nossa história. Passeie por nossa galeria de fotos e veja todas elas.

Conheça as 30 Retadas de 2026

Avani Duran Empresária no setor de turismo há mais de 50 anos, sócia-diretora e presidente da operadora turística LR Turismo. Tem formação em Administração de Empresas, Turismo e Música. Foi diretora da Fecomércio-BA por 30 anos, conselheira do SENAC Bahia por 18 anos e coordenadora da CET – Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA por dois mandatos. por REPRODUÇÃO
Simone Ponce É empreendedora baiana e CEO da Bee2Be, com atuação voltada à internacionalização de empresas. Em 2025, foi finalista do Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Negócios Internacionais, representando a Bahia em etapa nacional. Sua trajetória combina estratégia, visão global e protagonismo feminino no comércio exterior. por REPRODUÇÃO
Rebeca Guimarães A técnica em Química constrói sua trajetória no laboratório da Refinaria de Mataripe com precisão, responsabilidade e atenção aos detalhes. É ela quem acompanha análises que vão da matéria-prima ao produto final, ajudando a garantir qualidade, segurança e decisões técnicas mais confiáveis em uma das estruturas energéticas mais importantes do estado. por REPRODUÇÃO
Rebeca Cavalcante É relações públicas e estrategista de marketing baiana que comanda o posicionamento e a curadoria de experiências no Palacete Tirachapéu, um dos endereços mais emblemáticos do Centro Histórico de Salvador. À frente de projetos como a Festa de Yemanjá do Canto e o Bloco Xupisko, ela soma sensibilidade e estratégia para transformar eventos em narrativas culturais. por REPRODUÇÃO
Rachel Reis É cantora e compositora baiana de Feira de Santana que mistura MPB, pop, axé e reggae em sua música. Seu álbum de estreia foi indicado ao Grammy Latino e seu trabalho mais recente, ‘Divina Casca’, a projetou ainda mais no cenário musical. Em 2025, ela se apresentou em grandes festivais e no Afro Fashion Day em Salvador. por REPRODUÇÃO
Núbia de Oliveira Silva É corredora baiana de Jaguarari que se destacou no atletismo nacional e internacional em 2025. Ela foi a melhor brasileira na Corrida Internacional de São Silvestre, ficando em terceiro lugar pelo segundo ano seguido. No mesmo ano, conquistou o título sul-americano nos 10.000 m e também venceu provas nacionais. por REPRODUÇÃO
Naby Barbosa É médica e farmacêutica nascida em Eunápolis que construiu uma trajetória internacional em medicina integrativa, com atuação no Brasil e na Europa. Com especialização na Espanha, desenvolve um trabalho que une ciência, escuta e cuidado integral, levando o nome da Bahia para diferentes países. por REPRODUÇÃO
Mônica Sampaio É engenheira e estilista natural de São Félix que foi reconhecida nacionalmente ao integrar a lista Forbes 50 Over 50 em 2025. Com trajetória sólida na engenharia e à frente da marca Santa Resistência, ela une técnica, criatividade e identidade para valorizar a cultura negra brasileira, provando que inovação e ancestralidade podem caminhar juntas. por REPRODUÇÃO
Maria Thereza Marcílio É pedagoga formada pela UFBA e mestre em Educação por Harvard. Fundadora da Avante - Educação e Mobilização Social, é uma das principais referências na defesa dos direitos da infância no Brasil. Atua na implementação do Marco Legal da Primeira Infância e lidera iniciativas que fortalecem redes de proteção e políticas públicas voltadas às crianças. por REPRODUÇÃO
Maria Clara Alcântara É tataraneta dos cangaceiros Corisco e Dadá e entrou para a história ao integrar, neste ano, a primeira turma de voluntárias incorporadas ao serviço militar no Exército Brasileiro na Bahia. Aos 18 anos, foi uma das melhores nos testes de aptidão e representa uma nova geração de mulheres que ampliam espaços tradicionalmente masculinos. por REPRODUÇÃO
Margot Azevedo Construiu uma trajetória que une arte, gestão e direitos humanos. Bailarina, historiadora e especialista em gestão de pessoas, soma mais de 25 anos criando ambientes de trabalho mais diversos e humanos. Fundadora do projeto Chama Pra Dançar, promove inclusão e impacto social no ambiente organizacional da Bahia. por REPRODUÇÃO
Malfeitona Helen Fernandes é tatuadora e artista baiana de Salvador que popularizou um estilo único de tatuagem - as chamadas “tatuagens peba”, com traços simples e autorais que geram diálogo sobre estética e arte na pele. Seu trabalho original e irreverente foi reconhecido em veículos nacionais e internacionais, levando a tatuagem contemporânea da Bahia a novos públicos. por REPRODUÇÃO
Mabel Freitas Pesquisadora, professora e escritora, tem trajetória dedicada a ampliar os horizontes da educação antirracista e da justiça social. Doutora em Difusão do Conhecimento pela Ufba, atua na formação de profissionais do Direito e da educação em temas como equidade racial, enfrentamento às violências contra as mulheres e cultura afro-brasileira. por REPRODUÇÃO
Livia Suarez Empreendedora criativa é fundadora da Bicipreta e cofundadora da La Frida Bike. Aos 37 anos, é referência nacional nas áreas de inovação, criação e tecnologia, sendo responsável pela criação do primeiro capacete desenvolvido para pessoas negras no Brasil. Com mais de uma década de atuação, lidera projetos nos setores público, privado e coletivo. por REPRODUÇÃO
Luedji Luna É uma das vozes mais potentes da música brasileira contemporânea. Cantora e compositora baiana, construiu carreira marcada por identidade, sofisticação sonora e afirmação da mulher negra. Em 2025, foi indicada em categorias importantes do WME Awards, consolidando seu nome entre as artistas que transformam arte em posicionamento. por REPRODUÇÃO
Leila Gomes É bailarina, coreógrafa e produtora de dança baiana que há anos movimenta a cena artística da Bahia com seu trabalho criativo. À frente de grupos como a Cia do Meio, ela cria espetáculos e projetos que mesclam dança, teatro e performance, abrindo espaço para diferentes corpos e linguagens no campo da dança contemporânea. por REPRODUÇÃO
Ivana Teixeira Andrade Entrou para a história ao se tornar, em fevereiro deste ano, a primeira mulher promovida ao posto de coronel da Polícia Militar da Bahia em mais de 200 anos da corporação. Oficial da área de saúde, com mais de três décadas de serviço, rompeu uma barreira simbólica nas forças de segurança e abriu caminho para outras mulheres chegarem ao topo. por REPRODUÇÃO
Isabel Sartori É professora da Escola de Administração da UFBA, doutora em Engenharia Industrial e referência em educação empreendedora, inovação e tecnologia. Coordenadora da Câmara de Inovação da Fecomércio-BA, ela também colabora com o projeto pedagógico da nova Faculdade Lumino, impulsionando práticas que conectam ensino e futuro. por REPRODUÇÃO
Iasmin Reis É modelo baiana radicada em Nova York. Ela estampou uma campanha da Dolce & Gabbana na Times Square e desfilou para marcas como Ralph Lauren e Carolina Herrera na Semana de Moda de Nova York. Com trabalho em passarelas e editoriais na Europa, EUA e Brasil, em 2024, integrou o desfile comemorativo de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do país. por REPRODUÇÃO
Goka Maciel É atriz e criadora de conteúdo baiana que une performance, humor e cultura nos palcos e nas redes. Formada em geologia e pós-graduada em artes performáticas, transformou sua carreira artística em presença digital influente. Em 2025, mobilizou debates culturais ao defender o reconhecimento das letras de Edson Gomes na Academia Brasileira de Letras. por REPRODUÇÃO
Eliane Flores Ginecologista obstetra e professora, atua com dedicação há décadas cuidando da saúde de mulheres e gestantes. Formada pela UFBA e mestre em Medicina e Saúde Humana, desenvolve pesquisas sobre gravidez, fatores de risco e mortalidade materna, além de atuar em consultório particular e na Universidade do Estado da Bahia. por REPRODUÇÃO
Dona Dalva Dalva Damiana de Freitas é uma das maiores referências do samba de roda da Bahia. Mestra e guardiã da tradição no Recôncavo, dedica décadas à preservação dessa expressão cultural reconhecida como patrimônio brasileiro. Em 2025, participou do projeto “Corpo, Samba e Ancestralidade” em eventos, reafirmando a força das mulheres na tradição. por REPRODUÇÃO
Denise Melo É trancista afro e empreendedora de Salvador que transformou seu talento pelas tranças em referência na Bahia. Fundadora da Baiana Braids, venceu o prêmio Trancista Master e forma milhares de profissionais, fortalecendo a identidade cultural, a autonomia econômica e a valorização da beleza afrocentrada na cidade. por REPRODUÇÃO
Daniela Franco Verhine É gerente de comunicação no aeroporto de Salvador que tem projetado a Bahia na aviação nacional e internacional. Reconhecida múltiplas vezes no prêmio TOP Mega Brasil, ela lidera projetos de conectividade, sustentabilidade e inclusão no terminal, como a marca de milhões de passageiros em 2025 e o uso pioneiro de combustível sustentável no Brasil. por REPRODUÇÃO
Catarina Lorenzo É surfista e ativista baiana de Salvador que, em sua trajetória no surfe, se tornou a mulher mais jovem da América do Sul a surfar em Jaws, uma das ondas gigantes mais desafiadoras do mundo. Além de competir e crescer nas ondas, ela une sua paixão pelo mar ao ativismo em defesa do meio ambiente e do futuro dos oceanos. por REPRODUÇÃO
Carol Azevedo É bióloga formada pela UFBA e mestre em Desenvolvimento Sustentável. Sua trajetória une ciência, arte e justiça ambiental. Atuou em projetos no Panamá, no Peru e em comunidades quilombolas do Recôncavo. Hoje desenvolve iniciativas de água potável e agroecologia na África, fortalecendo mulheres e construindo futuros com dignidade. por REPRODUÇÃO
Carla Santana É empreendedora baiana e proprietária do Salão Beleza Negra, em Salvador, espaço que celebra e valoriza a beleza afrocentrada. Com trabalho dedicado ao cuidado capilar e à estética voltada para mulheres negras, o salão se tornou ponto de referência na cidade, fortalecendo autoestima, identidade cultural e a presença de profissionais negros no setor. por REPRODUÇÃO
Brenda Medeiros Jornalista e produtora cultural, é a idealizadora do BaZá RoZê, feira artística feminista de Salvador que celebra o empreendedorismo feminino em arte, moda e gastronomia. Desde 2018, já conduziu cerca de 40 edições, ocupando espaços emblemáticos com visibilidade, networking e valorização das mulheres na cena cultural soteropolitana. por REPRODUÇÃO
Anna Luísa Beserra É uma jovem cientista e empreendedora baiana que, aos 15 anos, criou o Aqualuz, tecnologia social que utiliza energia solar para tornar potável a água da chuva no semiárido. Fundadora da SDW for All, foi a primeira brasileira a vencer o Prêmio Jovens Campeões da Terra, da ONU, levando inovação baiana para o mundo. por REPRODUÇÃO
Alice Pereira É lutadora de MMA de Feira de Santana que entrou para a história em 13 de setembro de 2025 ao se tornar a mulher mais jovem a competir no UFC, aos 19 anos. Ela chegou ao maior evento de MMA do mundo com um cartel invicto e quatro nocautes, projetando o talento baiano no cenário global. por REPRODUÇÃO
O projeto Retadas é uma realização do jornal Correio com apoio do SEBRAE e Sistema Comércio BA - Fecomércio, Sesc, Senac.

Por @flaviaazevedoalmeida

