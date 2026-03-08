RETADAS

Conheça as 30 mulheres "Retadas" homenageadas pelo CORREIO em 2026

No Mês da Mulher, celebramos baianas que se impõem pelo talento e pela força das realizações em diversas áreas

Elas pesquisam, criam, ensinam, lideram, empreendem, correm, dançam, cuidam, inovam, lutam. Em diferentes campos e trajetórias, têm algo em comum: são mulheres que constroem caminhos e deixam marcas em suas áreas. Já tradicional no calendário do CORREIO, o projeto Retadas volta neste Mês da Mulher reunindo 30 baianas escolhidas pela relevância e pelo impacto de suas histórias. A partir de hoje (8), uma delas será homenageada por dia nas redes sociais do jornal, revelando ao público talentos, conquistas e percursos que ajudam a contar o lado feminino da nossa história. Passeie por nossa galeria de fotos e veja todas elas.