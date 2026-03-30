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Cunhada de Éder Militão expõe traições do marido com várias mulheres nas redes sociais: ‘Estou cansada’

Jéssica Dias usou as redes sociais para fazer um desabafo enquanto cuidava do filho de 4 meses

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:51

Militão Jr. e Jéssica Dias
Militão Jr. e Jéssica Dias Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cunhada do jogador do Real Madrid Éder Militão, casada com o irmão do craque, Jéssica Dias, Militão Jr., usou as redes sociais nesta segunda-feira (30) para expor traições do esposo. No entanto, uma das mulheres expostas pela influenciadora digital não gostou e fez publicações nas redes sociais, repudiando a atitude da influencer.

Através dos Stories do Instagram, Jéssica publicou um vídeo em que mostrava várias conversas diretamente do celular de Militão Jr. conversando com várias mulheres. Inclusive, uma delas, tem contato em comum na rede social, como a mãe de Éder e de seu esposo, Ana Maria Militão, além da irmã, Maria Julia Militão.

Jéssica Dias e Militão Jr.

Jéssica Dias e Éder Militã= por Reprodução | Redes Sociais
Jéssica Dias e Éder Militã= por Reprodução | Redes Sociais
Jéssica Dias e Éder Militã= por Reprodução | Redes Sociais
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Jéssica Dias e Éder Militã= por Reprodução | Redes Sociais

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Em outro vídeo, Jéssica relata estar desgastada com o relacionamento e “cansada” das traições de Militão Jr. “Eu aqui na madrugada com um bebê que vai fazer 4 meses ainda, e o querido fazendo isso. Por isso que eu vou expor, porque eu cansei. Peço desculpas para vocês que me seguem”, disse Jéssica.

Jéssica ainda ironiza o fato de uma das mulheres ter um versículo bíblico na legenda na rede social. “Olha a querida super religiosa, com Salmo na Bio, combinando de sair com homem casado que está com neném de 4 meses em casa. Que santa né”, escreveu com vários emojis de aplausos e risos.

“A outra querida que não quer rolo, mas passa o WhatsApp para homem casado com neném de 4 meses em casa. Que santa ela, né lindezas?”. Jéssica fez um desabafo com o filho doente ainda no colo, por volta de 4h da madrugada nesta segunda.

“Eu estou cansada de ser desrespeitada pela pessoa que dividia tudo comigo e por essas mulheres que, inclusive, me seguem, respondem meus Stories, e deram nas minhas costas, de pessoas que me abraçavam, que sorriam para mim e me traiam”, disse.

“Então eu cansei. Eu acho que essa exposição não seria necessária, de fato, se eu não estivesse esgotada. Essa exposição é para que essas mulheres aprendam a se valorizar e a valorizar outra mulher que está casa com nene”, concluiu.

Uma das mulheres expostas por Jéssica, publicou um Story no Instagram, criticando a atitude da influenciadora. “Situações pessoais devem ser resolvidas em âmbito privado, principalmente quando envolvem terceiros e, ainda mais, crianças. Respeito todas as crenças e reforço que qualquer forma de intolerância é inaceitável”, escreveu a mulher.

“Também respeito todas as pessoas envolvidas, mas não cabe a mim qualquer tipo de cobrança que não diz respeito a minha conduta. Minha relação sempre foi estritamente de amizade, sem qualquer envolvimento além disso. Acredito que esse tipo de situação deve ser tratado com diálogo e discrição entre as partes diretamente envolvidas, sem exposição pública”, finalizou. Após o desabafo, Jéssica desativou as redes sociais.

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Éder Militão

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