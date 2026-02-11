Acesse sua conta
Daniel Cady abre álbum de fotos inédito com as filhas e deixa mensagem emocionante

Gêmeas Maria e Helena completaram 8 anos nesta terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:41

Daniel Cady fez registro de comemoração nas redes sociais
Daniel Cady fez registro de comemoração nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

As gêmeas Maria e Helena, filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, completaram 8 anos de idade, nesta terça-feira (10). O nutricionista aproveitou o momento especial e abriu um álbum de fotos com as meninas, nesta quarta-feira (11), que ganharam uma declaração do pai. Em seu perfil oficial, o nutricionista compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado das herdeiras e escreveu uma mensagem especial.

“Hoje é dia de celebrar a vida em dobro e tudo o que já vivemos juntos. ??. Marina e Helena fazem 8 anos, e o maior presente continua sendo viver esse amor todos os dias. Obrigado, Deus, por essas duas luzes que transformam minha vida. Que venham muitos anos de risadas, descobertas e amor. Feliz vida, minhas filhas. Papai ama vocês ❤️”, escreveu Daniel na legenda da publicação.

Daniel Cady e as filhas

Apesar das gêmeas completarem 8 anos nesta terça, a celebração foi realizada na noite de sexta-feira (6). Em Salvador, Ivete celebrou o aniversário das irmãs de Marcelinho Sangalo. As pequenas nasceram em pleno sábado de Carnaval em 2018 - a festa antecipada reuniu amigos e familiares em uma estrutura de tirar o fôlego na capital baiana.

