Delegacia, depoimento, segundas intenções: veja resumo de 'Dona de Mim' deste sábado (20/9)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09:00

Kami vai desabafar com Leona sobre o que viveu Crédito: Reprodução / Gshow

No capítulo de "Dona de Mim" desta sábado (20), a vítima de um crime poderá ser ouvida e acolhida pelas pessoas queridas. Desabafo. ida a delegacia e depoimento para uma policial desenrolarão na trama nas 7 da TV Globo. O crime aconteceu contra Kami (Giovana Lancelotti) que falará com Leona (Clara Moneke), com o namorado Marlon (Humberto Moraes) e com a policial Renata sobre o ocorrido. Além disso, Jacques (Marcello Novaes) contará à Isabela (Sylvia Bandeira) tudo o que pretende se relacionando com Filipa (Claudia Abreu).

Veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (20):

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.