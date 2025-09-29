Acesse sua conta
Descubra o que os astros reservam para cada signo nesta semana

Semana traz ação, romance e mudanças; descubra como aproveitar as energias de Lua, Marte, Vênus e Sol em cada signo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:38

Signos
Signos Crédito: IA

A última semana de setembro e os primeiros dias de outubro chegam com intensidade e energia para ação, romance e mudanças! A Lua Crescente promete acelerar planos e trazer resultados rápidos, enquanto Marte em Escorpião desperta força, garra e intuição. Vênus em Virgem reforça disciplina e organização, principalmente nas finanças, e Sol e Mercúrio em Libra destacam comunicação, charme e harmonia nos relacionamentos. 

Confira os conselhos para cada signo de 29/09 a 05/10:

Áries – Foque no que realmente importa e use sua coragem para dar os próximos passos. Determinação e paciência vão trazer resultados rápidos.

Touro – Organização e disciplina são essenciais. Aproveite Vênus em Virgem para colocar ordem nas finanças e nos sentimentos.

Gêmeos – Vida social intensa! Mantenha equilíbrio e use a comunicação a seu favor para resolver pendências e se aproximar de quem gosta.

Câncer – Intuição poderosa e garra de Marte em Escorpião ajudam a identificar mudanças necessárias. Evite agir apenas pela emoção.

Leão – Relacionamentos em destaque! Sol em Libra traz harmonia e chances de novos romances, mas exige diplomacia nas conversas.

Virgem – Momento de colocar a casa em ordem e planejar o futuro. No amor, deixe as coisas fluírem naturalmente.

Libra – É sua temporada! Brilho, charme e facilidade para conquistar. Use diplomacia para resolver conflitos.

Escorpião – Marte no seu signo dá poder extra. Aja com confiança, mas evite impulsividade.

Sagitário – Energia favorável para seus planos, mas cuidado com exageros. Foque em metas reais e possíveis.

Capricórnio – Trabalho e finanças ganham destaque. Determinação rende frutos, mas equilibre com momentos de descanso.

Aquário – Vida social intensa. Use seu carisma para abrir portas, mas mantenha foco nos projetos.

