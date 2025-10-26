Descubra quais são os 5 signos que vivem um horóscopo melhor que os demais neste domingo (26 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11:30
Neste domingo, dia 26 de outubro, cinco signos se destacam com previsões extremamente positivas. É um dia para agir com calma, usar a experiência e a sabedoria adquirida e aproveitar oportunidades que exigem equilíbrio emocional e inteligência nas decisões. O resultado? Um dia memorável para quem sabe valorizar cada conquista. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Hoje você percebe melhorias importantes na carreira. Sua dedicação e esforço se traduzem em reconhecimento e novas oportunidades de influenciar e ajudar os outros. Você se sente realizado ao usar seus talentos para o bem coletivo.
Dica cósmica: Valorize suas conquistas e confie no poder da sua experiência, o impacto será maior do que você imagina.
Câncer: O dia é especial para parcerias e relacionamentos, incluindo compromissos amorosos. Pequenos gestos de cuidado e atenção fazem diferença e fortalecem conexões importantes. Um simples ato de gentileza pode transformar o seu dia.
Dica cósmica: Observe as necessidades dos outros e ofereça apoio com sinceridade - a satisfação vem do coração.
Libra: A harmonia e a paz no lar ganham destaque. É o momento de criar um ambiente acolhedor e de resolver conflitos com sutileza. Sua presença traz equilíbrio e bem-estar para quem está à sua volta.
Dica cósmica: Foque em soluções e mantenha a calma; sua influência positiva será sentida por todos.
Capricórnio: Transformações pessoais e autodesenvolvimento se destacam. Você se sente pronto para assumir responsabilidades, melhorar hábitos e fortalecer seu caráter. Cada esforço agora representa um investimento em um futuro sólido.
Dica cósmica: Aceite desafios como oportunidades de crescimento, a disciplina será sua aliada.
Escorpião: A comunicação e o controle emocional se fortalecem. Você consegue expressar desejos e necessidades com clareza, transmitindo confiança e maturidade. Isso garante resultados concretos e maior influência sobre suas situações.
Dica cósmica: Use a sabedoria para falar e agir - a assertividade abre portas para o que você busca.
