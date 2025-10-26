Katy Perry e Justin Trudeau são vistos de mãos dadas em primeira aparição oficial como casal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:28
A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foram fotografados neste sábado (25) deixando juntos um show em Paris, na França, durante a celebração do aniversário de 41 anos da artista. Essa é a primeira aparição pública dos dois como casal, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.
Os dois foram vistos saindo do teatro Crazy Horse Paris de mãos dadas, enquanto fãs e fotógrafos aguardavam na entrada. Em um vídeo publicado pelo TMZ, o casal aparece deixando o local enquanto admiradores cantam "parabéns" para a cantora, e um deles entrega uma rosa a ela.
Rumores sobre um possível romance entre Perry e Trudeau circulam desde o anúncio do fim do casamento da artista com o ator Orlando Bloom, feito no início de julho deste ano. Ainda naquele mês, ela foi vista jantando com o político canadense em um restaurante conhecido de Montreal, no Canadá, o Le Violon.
Katy Perry e Justin Trudeau
Justin Trudeau, 53 anos, deixou o cargo de primeiro-ministro do Canadá no início do ano, após enfrentar recordes negativos de aprovação no país. Ele se separou da ex-esposa em 2023, após 18 anos de casamento. Ele é pai de três filhos: Xavier, Ella-Grace e Hadrien.
Katy Perry, que se apresentou no Brasil recentemente durante o festival The Town, mantinha um relacionamento com Orlando Bloom desde 2016. Os dois têm uma filha, Daisy Dove, 5.