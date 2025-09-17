Acesse sua conta
Katy Perry envia mensagem para fã que perdeu a mãe e emociona; veja

Cantora pop emocionou fãs com gesto e recebeu vários elogios nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:00

Katy Perry deu show de empatia e fofura nas redes
Katy Perry deu show de empatia e fofura nas redes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O carisma de Katy Perry é uma marca registrada da cantora americana, que conquistou um público que vai de crianças a adultos. A californiana deu um show de fofura e empatia nesta quarta-feira (17) ao fazer um comentário na publicação de um fã que perdeu a mãe.

“O amor vive para sempre e sua mãe te ama tanto que enviou essa mensagem diretamente para você, você não faz ideia. Only Love nunca recebeu tantos votos em nenhum dos outros shows, NUNCA ficou em primeiro lugar. O amor da sua mãe é poderoso. Nunca duvide disso. Ela está com você o tempo todo. Eu te amo”, escreveu Katy.

Mensagem de Katy Perry
Mensagem de Katy Perry Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O fã chegou a subir no palco do show da turnê “The Lifetimes Tour” em Curitiba, nesta terça-feira (16). Nas redes sociais, fãs se referiram à cantora pop como “mãe”, e relembraram momentos emocionantes de Katy Perry ao lado do fã no evento.

“Eu nunca chorei tanto como foi ver esses dois. Sai da arena pensando nisso. Foi surreal de lindo o abraço que a Katy deu nele. Foi tão materno”, relembrou um fãs nos comentários da publicação. “Ela é muito preciosa”, disse outro fã.

“Katy Perry é um ser humano mágico, um ser humano incrível! Ela merece tudo de bom. Eu te amo Katy Perry”, escreveu outro.

