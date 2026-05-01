Destino traçado: Veja os signos que podem reencontrar um grande amor neste final de semana (1 a 3 de maio)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:17
O amor em maio não aceita meios-termos. Com o início do mês, as energias de afeto e sensibilidade ganham uma potência renovada, especialmente para quem sente que deixou algo inacabado. Para os signos de Câncer, Leão, Libra e Peixes, o feriado de hoje pode trazer surpresas do passado. Aquele "oi, sumido" ou um encontro casual em um café tem grandes chances de ser o início de uma reconciliação ou de uma conversa esclarecedora.
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Para os cancerianos, o acolhimento da família e de antigos amores traz um alento para a alma. Leão, seu brilho pessoal está tão forte hoje que será impossível não chamar a atenção de quem já passou pela sua vida. Libra encontrará a harmonia necessária para resolver mágoas antigas através do diálogo. Já os piscianos devem deixar o coração guiar as escolhas: sua sensibilidade aflorada hoje é um radar para identificar quem realmente merece uma segunda chance.
Não se assuste se a nostalgia bater à porta neste dia 1º de maio. O universo está proporcionando uma oportunidade de cura emocional. Às vezes, precisamos olhar para trás para entender o que queremos para o futuro. Se houver verdade no sentimento, esta nova fase será muito mais madura e equilibrada do que a anterior. É o momento de trocar o orgulho pela sinceridade e ver a mágica acontecer.
A dica para hoje é manter a mente aberta, mas sem esquecer do seu próprio valor. O universo está agindo nos bastidores, facilitando conexões que têm propósito. Seja para retomar um grande amor ou para transformar uma amizade em algo mais intenso, o início de maio promete ser o palco de emoções que vão aquecer o seu coração por muito tempo.