ASTROLOGIA

Dinheiro à vista: 4 signos podem lucrar mais hoje (31 de outubro); confira cor e número da sorte

Novas fontes de renda e reconhecimento profissional chegam para alguns signos neste 31 de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O último dia de outubro chega com boas surpresas para quem tem se esforçado para equilibrar finanças e emoções. Enquanto alguns signos recebem novas oportunidades de renda, outros encontram estabilidade emocional e clareza no trabalho e nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: A energia do dia traz equilíbrio e força interior. O reconhecimento profissional vem com disciplina e dedicação, e um projeto paralelo pode render mais do que o esperado.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Touro: Cuide dos prazos e pendências financeiras. Parcerias bem conduzidas podem trazer bons retornos, e pequenas melhorias em casa renovam o astral.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Seus esforços estão sendo notados, mesmo que o retorno demore um pouco. Evite gastos impulsivos e aproveite o dia para planejar o próximo passo profissional.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 18

Câncer: Tenha atenção com documentos e pertences durante o dia. A leveza volta quando você deixa a ansiedade de lado e se conecta com o que realmente importa.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 2

Leão: Criatividade e boas ideias marcam o dia. Aproveite o impulso para transformar talentos em projetos reais e rentáveis.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 17

Virgem: Um mentor pode abrir portas ou oferecer conselhos valiosos. Resolver pendências financeiras traz alívio e sensação de recomeço.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Libra: Novas oportunidades surgem no trabalho e podem garantir estabilidade a longo prazo. A harmonia em casa se fortalece com pequenos gestos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Escorpião: O dia pede foco e organização. Atualizar seus conhecimentos pode render ganhos extras e melhorar seu desempenho.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Sagitário: Vitalidade em alta e entusiasmo renovado. Um investimento bem planejado pode trazer resultados rápidos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Capricórnio: Boas notícias no campo financeiro, com oportunidades que ampliam seus recursos. O esforço começa a dar frutos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Aquário: Mantenha o equilíbrio entre o que quer conquistar e o que já tem. Um pequeno ajuste nas finanças pode evitar dores de cabeça futuras.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 22

Peixes: Cuidado com o excesso de esforço físico e com decisões apressadas no trabalho. A sensibilidade continua sendo sua melhor aliada.

Cor da sorte: Rosa