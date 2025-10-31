Dinheiro à vista: 4 signos podem lucrar mais hoje (31 de outubro); confira cor e número da sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:00
O último dia de outubro chega com boas surpresas para quem tem se esforçado para equilibrar finanças e emoções. Enquanto alguns signos recebem novas oportunidades de renda, outros encontram estabilidade emocional e clareza no trabalho e nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: A energia do dia traz equilíbrio e força interior. O reconhecimento profissional vem com disciplina e dedicação, e um projeto paralelo pode render mais do que o esperado.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Touro: Cuide dos prazos e pendências financeiras. Parcerias bem conduzidas podem trazer bons retornos, e pequenas melhorias em casa renovam o astral.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Gêmeos: Seus esforços estão sendo notados, mesmo que o retorno demore um pouco. Evite gastos impulsivos e aproveite o dia para planejar o próximo passo profissional.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 18
Veja as características dos signos
Câncer: Tenha atenção com documentos e pertences durante o dia. A leveza volta quando você deixa a ansiedade de lado e se conecta com o que realmente importa.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 2
Leão: Criatividade e boas ideias marcam o dia. Aproveite o impulso para transformar talentos em projetos reais e rentáveis.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 17
Virgem: Um mentor pode abrir portas ou oferecer conselhos valiosos. Resolver pendências financeiras traz alívio e sensação de recomeço.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 11
Os signos no amor
Libra: Novas oportunidades surgem no trabalho e podem garantir estabilidade a longo prazo. A harmonia em casa se fortalece com pequenos gestos.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 5
Escorpião: O dia pede foco e organização. Atualizar seus conhecimentos pode render ganhos extras e melhorar seu desempenho.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 3
Sagitário: Vitalidade em alta e entusiasmo renovado. Um investimento bem planejado pode trazer resultados rápidos.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 4
Capricórnio: Boas notícias no campo financeiro, com oportunidades que ampliam seus recursos. O esforço começa a dar frutos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Aquário: Mantenha o equilíbrio entre o que quer conquistar e o que já tem. Um pequeno ajuste nas finanças pode evitar dores de cabeça futuras.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 22
Peixes: Cuidado com o excesso de esforço físico e com decisões apressadas no trabalho. A sensibilidade continua sendo sua melhor aliada.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1