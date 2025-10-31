Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro à vista: 4 signos podem lucrar mais hoje (31 de outubro); confira cor e número da sorte

Novas fontes de renda e reconhecimento profissional chegam para alguns signos neste 31 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O último dia de outubro chega com boas surpresas para quem tem se esforçado para equilibrar finanças e emoções. Enquanto alguns signos recebem novas oportunidades de renda, outros encontram estabilidade emocional e clareza no trabalho e nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

Imagem - Mudanças e decisões firmes: o que o dia de hoje (31 de outubro) revela para cada signo

Mudanças e decisões firmes: o que o dia de hoje (31 de outubro) revela para cada signo

Imagem - Prepare-se para o caos: Marte em Escorpião desperta o lado sombrio de 6 signos neste Halloween

Prepare-se para o caos: Marte em Escorpião desperta o lado sombrio de 6 signos neste Halloween

Áries: A energia do dia traz equilíbrio e força interior. O reconhecimento profissional vem com disciplina e dedicação, e um projeto paralelo pode render mais do que o esperado.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Touro: Cuide dos prazos e pendências financeiras. Parcerias bem conduzidas podem trazer bons retornos, e pequenas melhorias em casa renovam o astral.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Seus esforços estão sendo notados, mesmo que o retorno demore um pouco. Evite gastos impulsivos e aproveite o dia para planejar o próximo passo profissional.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 18

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer: Tenha atenção com documentos e pertences durante o dia. A leveza volta quando você deixa a ansiedade de lado e se conecta com o que realmente importa.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 2

Leão: Criatividade e boas ideias marcam o dia. Aproveite o impulso para transformar talentos em projetos reais e rentáveis.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 17

Virgem: Um mentor pode abrir portas ou oferecer conselhos valiosos. Resolver pendências financeiras traz alívio e sensação de recomeço.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Libra: Novas oportunidades surgem no trabalho e podem garantir estabilidade a longo prazo. A harmonia em casa se fortalece com pequenos gestos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Escorpião: O dia pede foco e organização. Atualizar seus conhecimentos pode render ganhos extras e melhorar seu desempenho.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Sagitário: Vitalidade em alta e entusiasmo renovado. Um investimento bem planejado pode trazer resultados rápidos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Capricórnio: Boas notícias no campo financeiro, com oportunidades que ampliam seus recursos. O esforço começa a dar frutos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Aquário: Mantenha o equilíbrio entre o que quer conquistar e o que já tem. Um pequeno ajuste nas finanças pode evitar dores de cabeça futuras.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 22

Peixes: Cuidado com o excesso de esforço físico e com decisões apressadas no trabalho. A sensibilidade continua sendo sua melhor aliada.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’

Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’
Imagem - Sem Woody? Toy Story 5 tem reviravolta surpreendente e novo protagonista

Sem Woody? Toy Story 5 tem reviravolta surpreendente e novo protagonista

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada