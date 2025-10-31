Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Tremembé’: Quem é Sandrão, detenta que namorou com Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga

Relacionamento de presidiária com criminosas ficou conhecido e repercutiu na época

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:02

Sandrão é retrada na série Tremembé que estreou nesta sexta-feira (31)
Sandrão é retrada na série Tremembé que estreou nesta sexta-feira (31) Crédito: Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)

A série “Tremembé”, produzida pelo Prime Video, estreou no catálogo nesta sexta-feira (31), retratando os bastidores dos criminosos mais conhecidos do Presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. No entanto, também chama atenção o triângulo amoroso vivido por Suzane Von Richthofen, Elise Matsunaga e Sandrão.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé traz triângulo amoroso na cadeia por Divulgação
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
[Edicase]A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video) por Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
1 de 36
Série Tremembé por Divulgação

Leia mais

Imagem - O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

Imagem - Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá recebem dinheiro pela série Tremembé?

Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá recebem dinheiro pela série Tremembé?

Imagem - Quem é Sandrão, ex de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga que aparece na série 'Tremembé'

Quem é Sandrão, ex de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga que aparece na série 'Tremembé'

Ambas criminosas tiveram um relacionamento no presídio com Sandra Regina Ruiz, mais conhecida como Sandrão, uma forma masculina de se referir a mulher lésbica. A criminosa foi condenada a 27 anos de prisão por participar do sequestro e morte do vizinho, que na época tinha 14 anos de idade, junto com outros três cúmplices.

Na época, ela exigiu dinheiro pelo resgate do menino. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Ela foi transferida para Tremembé depois de agredir um agente penitenciário.

Sandrão se relacionou com Elize, mas começou um namoro com Suzane em 2014, após a conhecer na fábrica de roupas da prisão.

“Tremembé” é baseda nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A Mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista Ulisses Campebll, que também assina o roteiro da série ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A produção tem direção geral de Vera Egito.

Também serão retratados outros encarcerados como Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos) e Sandrão (Letícia Rodrigues).

Leia mais

Imagem - Receitas com proteína vegetal: 5 pratos nutritivos para o almoço

Receitas com proteína vegetal: 5 pratos nutritivos para o almoço

Imagem - 5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

Imagem - 7 dicas essenciais para começar a escrever um livro

7 dicas essenciais para começar a escrever um livro

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Atriz cega de ‘Caras e Bocas’ quebra o silêncio e revela maus-tratos nos bastidores da Globo

Atriz cega de ‘Caras e Bocas’ quebra o silêncio e revela maus-tratos nos bastidores da Globo
Imagem - Influenciadora baiana descobre que está grávida do amigo gay: ‘A criança vai ter duas mães’

Influenciadora baiana descobre que está grávida do amigo gay: ‘A criança vai ter duas mães’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada