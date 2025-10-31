TRIÂNGULO AMOROSO

‘Tremembé’: Quem é Sandrão, detenta que namorou com Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga

Relacionamento de presidiária com criminosas ficou conhecido e repercutiu na época

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:02

Sandrão é retrada na série Tremembé que estreou nesta sexta-feira (31) Crédito: Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)

A série “Tremembé”, produzida pelo Prime Video, estreou no catálogo nesta sexta-feira (31), retratando os bastidores dos criminosos mais conhecidos do Presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. No entanto, também chama atenção o triângulo amoroso vivido por Suzane Von Richthofen, Elise Matsunaga e Sandrão.

Ambas criminosas tiveram um relacionamento no presídio com Sandra Regina Ruiz, mais conhecida como Sandrão, uma forma masculina de se referir a mulher lésbica. A criminosa foi condenada a 27 anos de prisão por participar do sequestro e morte do vizinho, que na época tinha 14 anos de idade, junto com outros três cúmplices.

Na época, ela exigiu dinheiro pelo resgate do menino. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Ela foi transferida para Tremembé depois de agredir um agente penitenciário.

Sandrão se relacionou com Elize, mas começou um namoro com Suzane em 2014, após a conhecer na fábrica de roupas da prisão.

“Tremembé” é baseda nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A Mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista Ulisses Campebll, que também assina o roteiro da série ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A produção tem direção geral de Vera Egito.