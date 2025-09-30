ASTROLOGIA

Dinheiro e Trabalho em outubro: veja as previsões para o seu signo

Astrólogo João Bidu traçou previsões para estas duas importantes áreas da vida

Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 21:59

Signos Crédito: Shutterstock

O dinheiro e o trabalho são duas áreas da vida que andam juntas e costumam ser alvo de dedicação para que a pessoas consiga conquistar o que deseja e viver de forma mais tranquila, próspera e satisfatória. Para o mês de outubro que inicia nesta quarta-feira (1), a Astrologia prevê diferentes desafios e realizações para cada um dos signos do zodíaco.

Confira as previsões do astrólogo João Bidu para Dinheiro e Trabalho em outubro:

Áries

Dinheiro – Pra te agradar, só um pix emergencial já basta? Então pode glorificar de pé, pois tem chance de receber ganhos inesperados em outubro. Atividade financeira ligada à investimento conjunto, apólice, empréstimo, linha de crédito etc. está em destaque e, com sua determinação e instintos aguçados, é possível que firme acordos favoráveis. Mas pense bem antes de entrar em algum negócio, principalmente se envolver riscos, valeu?

Trabalho – Alô, alô, Áries! Vênus na sua Casa 6 até o dia 13 te deixa no modo trabalhador, perfeccionista e dedicado. Se tem emprego ou busca um job, o período promete ser positivo. E além de rolar mais harmonia com colegas, parceiros, clientes e chefes, você tem tudo pra melhorar seu networking. Mas, embora outubro peça cuidados com a comunicação, também pode ser bom para retomar assuntos pendentes e aprimorar ideias.

Touro

Dinheiro – Urano retrô na 2ªCasa em outubro tende a trazer imprevistos, mas te estimula a rever hábitos, buscar novas fontes de renda e mudar como administra seu dindin, deixando de ser tão tradicional. E até o dia 13, você tem tudo pra colar na sorte – que tal uma fezinha? Pode dar bom! Agora se precisa negociar um valor ou dívida, aproveite o finzinho do mês, já que conta com comunicação mais direta. De quebra, sinal de grana inesperada!

Trabalho – Esperando ansiosamente pelo momento de chegar lá… na zona de conforto? Pois com o time de astros de rolê pela Casa 6, tem chance! Afinal, tende a escapulir de decisões e tretas, valorizar a harmonia com todos e fazer um serviço bem-feito. E com o fim de Plutão retrô na 10ªCasa no dia 13, tudo indica que suas ambições vão desenrolar e deslanchar, inclusive aquela promoção, mudança ou transição de carreira.

Gêmeos

Dinheiro – Pedindo um desconto para os problemas financeiros, visto que é cliente regular? Brincadeira à parte, os astros te atendem! Júpiter, que tá on na Casa da Fortuna em outubro, te incentiva a ser mais cautelosa(o) com o dindin que ganha e a manter um controle maior dos gastos. De quebra, promete crescimento e segurança. Já Sol, Mercúrio e Vênus circulam em momentos distintos pela benéfica 5ª Casa e trazem sorte para os seus jogos.

Trabalho – Com o setor do trabalho recebendo vibrações intensas, intuitivas e determinadas de Sol, Mercúrio e Marte, você tende a mostrar que dá conta do recado – e pode se firmar. Boas chances de receber proposta de emprego ou vencer a concorrência e conseguir o job, caso busque recolocação. Mas com Saturno e Netuno retrôs no ponto alto do seu mapa, momento de repensar metas, objetivos ou até a profissão, amigue.

Câncer

Dinheiro – A primeira quinzena pode não ser tão tranquila nem tão favorável, com questões financeiras e desafios vindo à tona. Mas bom período para explorar sua criatividade e descobrir formas de aumentar os rendimentos. Já após o dia 13, as coisas tendem a se desenrolar melhor, inclusive com ganhos imprevistos. Mas convém manter a cautela com a sua grana e a dos outros. E tudo indica que vai flertar com a sorte, então bora fazer joguinhos!

Trabalho – Seu outubro pode ser como àquele meme: nunca foi sorte, sempre foi no corre, lábia e estresse! Com Vênus na Casa 3 até o dia 13 e Mercúrio na Casa 6 após o dia 29, tudo indica que vai ser sinceridade na ponta da língua e mente cheia de ideias. Entrevistas de emprego favorecidas! Mas Netuno retrô na Casa 10 até dia 22 traz confusões e frustrações, sendo um período para rever ambições e baixar as expectativas.

Leão

Dinheiro – Queria esse triângulo amoroso: você + dinheiro + contas redondinhas? Vênus na Casa 2 até o dia 13 te ajuda a conquistar esse trisal, afinal dá uma segurada nos seus ataques consumistas e ativa sua habilidade de planejar, organizar e economizar. Mas tem risco de cobranças, erros e até golpes – tenha cautela e abra o zoião! Pode fechar o mês com chave de ouro: Mercúrio na Casa da Sorte a partir do dia 29 impulsiona suas apostas.

Trabalho – Em outubro, o foco deve ser a comunicação e relações profissionais. Com Sol, Mercúrio e Vênus de rolê pela Casa 3, seu lado mais sociável e diplomático favorece a troca de ideias, harmonia e uma boa rede de contatos. Ainda bem, pois, Plutão retrô até dia 13 traz furdunços e te convida a rever certas parcerias. Depois, tudo indica que o clima vai ser mais dinâmico com todos e oportunidades de alianças vão pintar.

Virgem

Dinheiro – O problema nem é acordar cedo e trampar, é acordar pobre? Pois com Sol, Mercúrio e Vênus de rolê pela sua Casa da Fortuna e ativando seu senso estético, sociável e diplomático, outubro promete ser um dos melhores períodos do ano para buscar oportunidades de ganhar mais. Só cautela com a vontade de se mimar e agradar os outros, que também tá on, viu? E após o dia 22, convém abrir o zoião com ilusões – o golpe tá aí, cai quem quer.

Trabalho – Que a vida não é um morango do amor a gente sabe, mas pode ser um limão azedo. É que, além de Urano retrô na 10ª Casa em outubro trazendo reviravoltas na trajetória profissional e pedindo pra rever metas, Plutão retrô na 6ª Casa nas primeiras semanas demanda cuidados redobrados na rotina do serviço. A boa notícia é que o planeta da transformação fica direto dia 13 e facilita superações, mudanças e renovações.

Libra

Dinheiro – Seu orçamento de outubro é apenas um sorriso, e nem sabe quanto tempo vai durar? Ó, se depender de Sol, Mercúrio e Marte transitando pela Casa 2, você pode sorrir muito! Afinal, não devem faltar garra, intuição, poder de decisão e energia para batalhar por melhorias e segurança material. E sua sorte promete virar depois do dia 13, quando Plutão fica direto no setor mais positivo do Horóscopo. Ou seja, bom pra fazer uma fezinha!

Trabalho – Você pode entrar no modo “entrego, confio, dou uma surtada e agradeço”, Libra! Culpa de Saturno e Netuno retrôs na Casa 6, que tendem a causar dificuldades e insatisfações. Momento de identificar e superar limitações, além de revisar e fazer ajustes necessários no trabalho. A notícia top é que Júpiter na Casa 10 promete dar uma guinada na carreira, trazendo sucessos e oportunidades de crescer profissionalmente.

Escorpião

Dinheiro – E quando pensa que não pode piorar, chegam os boletos de gastos imprevistos, atrasos e mudanças inesperadas? É, dificuldades e notícias alterando seus planos não estão descartadas, mas deve ser um mês para repensar estratégias e a maneira como lida com seus recursos e os dos outros. E com Mercúrio chegando na Casa 2 no dia 29, você conta com sorte e ideias ousadas pra expandir suas fontes de renda e fechar outubro com dindin.

Trabalho – Até o dia 22, Netuno retrô na Casa 6 pode te levar a criar ilusões, acreditando que tá tudo bem (quando não tá), camuflando perrengues ou negligenciando coisas importantes. Pé no chão, atenção e prudência, escorpica! Mas, com Sol, Mercúrio e Marte percorrendo seu signo, tende a rir da cara do perigo e dar a volta por cima! E além de garra e perspicácia, sua poderosa intuição te ajuda a pegar as coisas no ar.

Sagitário

Dinheiro – Do seu pix ninguém quer saber, já da sua vida, né? Mas isso promete mudar, já que podem pedir seu pix e (o melhor!) te enviar um dinheirinho, inclusive um familiar ou sócia(o). Também deve ser um bom momento para negociar dívidas ou empréstimos. E se anda desejando um prêmio da loteria, melhor segurar a impulsividade e ir com bastante cautela, ainda mais até o dia 22, que é quando Netuno está retrô na sua Casa da Sorte, valeu?

Trabalho – Os humilhados devem ser exaltados, graças a Vênus na 10ª Casa até o dia 13 dando um up na sua imagem e impulsionando sua carreira. Mas situações inesperadas podem alterar a dinâmica de certas relações ou parcerias em outubro. Com Plutão ficando direto na Casa 3 no dia 13 e Mercúrio ingressando no seu signo no dia 29, suas ideias criativas e boa comunicação prometem fazer a diferença na segunda metade do mês.

Capricórnio

Dinheiro – Quando tá com grana sobrando, é porque esqueceu de pagar alguma conta? Bora ligar o alerta e cautela, especialmente na primeira quinzena, pois distrações, problemas e atrasos não estão descartados. Mas após o dia 13, com Plutão de boa na sua Casa da Bufunfa, tudo tende a correr um pouco melhor. Pode ser um período de mudança no jeito de lidar com seus recursos, novas fontes de renda e ganhos – embora possa ter perdas também.

Trabalho – Sol, Mercúrio e Vênus circulam pela 10ªCasa Astral e dão uma polida na sua reputação e status profissional. Com suas habilidades sociais e comunicativas em destaque, ótimo momento para apresentar projetos, buscar promoção ou concorrer a uma vaga melhor. Pode ter êxitos! Mas Urano retrô na 6ªCasa em outubro alerta para o risco de contratempos no trabalho, sendo um mês pra rever suas tarefas, deveres e rotina.

Aquário

Dinheiro – Vejo chance de receber bufunfa que nem esperava nas primeiras semanas, além de mostrar mais praticidade e organização, sobretudo com finanças compartilhadas. Mas como pode analisar demais e hesitar, tem risco de perder oportunidades. E com Saturno e Netuno retrôs na 2ªCasa, deve ser uma injustiça ter tantos sonhos na cabeça e tão pouco dinheiro na conta para realizá-los. Brincadeira à parte, mês pra refazer planos e ser pé no chão.

Trabalho – Com um time de astros de rolê pela Casa 10, tudo indica que o sucesso vem! Sua coragem estratégica, intuição e força estão on e te ajudam a alcançar objetivos, mas pegue leve pra não queimar seu filme, viu? E quem traz notícias prósperas pra quem tem emprego ou busca um job é Júpiter, que tá na Casa 6 em outubro. Mas, ó, mal-entendidos e complicações não estão descartados, principalmente até o dia 22. Cautela!

Peixes

Dinheiro – Outubro deve ser um mês para buscar o equilíbrio entre o que ganha e gasta, manter os pés no chão e rever sonhos. É que Netuno retrô na Casa 2 até o dia 22 pode te levar a escapismo, ilusão ou decepção. Eita! A notícia boa é que pixes inesperados prometem cair na conta e sua diplomacia tende a facilitar negociações. E Júpiter no paraíso astral entrega spoiler top: uma maré de sorte tem tudo pra chegar e beneficiar suas apostas.

Trabalho – Seu jeito prestativo vem forte nas primeiras semanas, mas seu lado observador e racional também, e aí tende a ajudar as pessoas, mas sem ser feito de boba(o). E como chabus não estão descartados, mês para rever atitudes e agir com mais responsabilidade e pé no chão. Pode fechar outubro pensando grande e alcançando um objetivo, afinal Mercúrio na Casa 10 após o dia 29 deixa sua criatividade e ousadia tinindo.