Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

MetrópoIes
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:20
Um cantor famoso no Norte e Nordeste do País pode ir para a prisão em breve. A coluna Fabia Oliveira descobriu que Gustavo Andrioli é alvo de um Mandado de Prisão Civil, expedido em 29 de agosto deste ano. O artista é ex-vocalista da banda Sentimentos, da qual foi desligado após ofender o filho da cantora Deyse Santana, que é autista.
Gustavo Andrioli
A ordem de prisão é resultado de uma dívida do cantor pelo não pagamento de pensão alimentícia. No documento ao qual a coluna teve acesso, consta que a justificativa apresentada pelo cantor para não pagar os valores foi rejeitada.