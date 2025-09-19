Acesse sua conta
Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

Artista pode ir parar na prisão após deixar de pagar pensão alimentícia; entenda

  Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:20

Gustavo Andrioli

Um cantor famoso no Norte e Nordeste do País pode ir para a prisão em breve. A coluna Fabia Oliveira descobriu que Gustavo Andrioli é alvo de um Mandado de Prisão Civil, expedido em 29 de agosto deste ano. O artista é ex-vocalista da banda Sentimentos, da qual foi desligado após ofender o filho da cantora Deyse Santana, que é autista.

A ordem de prisão é resultado de uma dívida do cantor pelo não pagamento de pensão alimentícia. No documento ao qual a coluna teve acesso, consta que a justificativa apresentada pelo cantor para não pagar os valores foi rejeitada.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

