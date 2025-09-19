NA MIRA

Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

Artista pode ir parar na prisão após deixar de pagar pensão alimentícia; entenda

MetrópoIes

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:20

Gustavo Andrioli Crédito: Reprodução

Um cantor famoso no Norte e Nordeste do País pode ir para a prisão em breve. A coluna Fabia Oliveira descobriu que Gustavo Andrioli é alvo de um Mandado de Prisão Civil, expedido em 29 de agosto deste ano. O artista é ex-vocalista da banda Sentimentos, da qual foi desligado após ofender o filho da cantora Deyse Santana, que é autista.

