SAÚDE

Do espirro para a UTI: especialista alerta que cepa dominante da gripe pode virar pneumonia em menos de dois dias

Descubra por que infecções bacterianas se aproveitam da gripe para causar danos pulmonares severos e rápidos

Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:00

Veja as recomendações de especialistas para identificar a pneumonia antes que o quadro se torne fatal Crédito: Freepik

Muita gente subestima o poder de uma gripe, acreditando que o repouso caseiro resolve todos os problemas. Contudo, o agravamento para uma pneumonia bacteriana pode acontecer em questão de horas se não houver vigilância.

Portanto, entender a diferença entre um simples mal-estar e uma infecção pulmonar salva vidas diariamente no inverno. A atenção aos detalhes do seu estado de saúde impede que a doença avance sem controle.

Por que a imunidade baixa atrai perigos

O processo de complicação começa quando os vírus gripais fragilizam drasticamente o seu sistema de defesa local.

Portanto, as bactérias que já habitam sua garganta encontram o caminho livre para colonizar áreas mais profundas do corpo humano.

A infecção se espalha pelas vias respiratórias até atingir os pulmões, resultando em um quadro clínico muito grave. Esse cenário exige cuidado redobrado, pois a evolução rápida pode ser fatal se não tratada devidamente pelos médicos.

O impacto do inverno na saúde pulmonar

O inverno rigoroso força as populações a buscarem abrigo em ambientes com pouca circulação de ar puro.

Nessas condições específicas, o vírus da gripe se prolifera rapidamente, atingindo um grande número de pessoas vulneráveis.

Em países europeus, especialistas notaram que a doença está avançando de forma atípica nesta temporada.

A médica Radka Argirova relatou à emissora bTV “casos em que a pneumonia se desenvolve apenas um ou dois dias após o início dos sintomas, especialmente em idosos e pacientes com doenças crônicas”.

Quando a emergência médica se torna vital

Fique alerta caso perceba uma febre alta que desaparece, mas retorna com força total após alguns dias. Outro sinal preocupante envolve o chiado constante no peito e a dificuldade para conseguir respirar normalmente hoje.

Jamais utilize antibióticos por conta própria, pois apenas um profissional pode realizar o diagnóstico por imagem.