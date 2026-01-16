Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do espirro para a UTI: especialista alerta que cepa dominante da gripe pode virar pneumonia em menos de dois dias

Descubra por que infecções bacterianas se aproveitam da gripe para causar danos pulmonares severos e rápidos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:00

Veja as recomendações de especialistas para identificar a pneumonia antes que o quadro se torne fatal
Veja as recomendações de especialistas para identificar a pneumonia antes que o quadro se torne fatal Crédito: Freepik

Muita gente subestima o poder de uma gripe, acreditando que o repouso caseiro resolve todos os problemas. Contudo, o agravamento para uma pneumonia bacteriana pode acontecer em questão de horas se não houver vigilância.

Portanto, entender a diferença entre um simples mal-estar e uma infecção pulmonar salva vidas diariamente no inverno. A atenção aos detalhes do seu estado de saúde impede que a doença avance sem controle.

Gripe

Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Adultos também precisam se vacinar para evitar gripes, pneumonia, hepatites e outras doenças (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Gripe e resfriado por Shutterstock
Chá eficaz contra gripe por Freepik
Criança é vacinada contra a gripe por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
Vacinação contra a gripe por Divulgação/ Sesab
Vacinação contra a gripe por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
A vacina da gripe ajuda a prevenir casos graves da doença (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
1 de 12
Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Por que a imunidade baixa atrai perigos

O processo de complicação começa quando os vírus gripais fragilizam drasticamente o seu sistema de defesa local.

Portanto, as bactérias que já habitam sua garganta encontram o caminho livre para colonizar áreas mais profundas do corpo humano.

A infecção se espalha pelas vias respiratórias até atingir os pulmões, resultando em um quadro clínico muito grave. Esse cenário exige cuidado redobrado, pois a evolução rápida pode ser fatal se não tratada devidamente pelos médicos.

O impacto do inverno na saúde pulmonar

O inverno rigoroso força as populações a buscarem abrigo em ambientes com pouca circulação de ar puro.

Nessas condições específicas, o vírus da gripe se prolifera rapidamente, atingindo um grande número de pessoas vulneráveis.

Em países europeus, especialistas notaram que a doença está avançando de forma atípica nesta temporada.

A médica Radka Argirova relatou à emissora bTV “casos em que a pneumonia se desenvolve apenas um ou dois dias após o início dos sintomas, especialmente em idosos e pacientes com doenças crônicas”.

Leia mais

Imagem - Cidade submersa a 400km da costa brasileira atrai milhares de curiosos e turistas do mundo

Cidade submersa a 400km da costa brasileira atrai milhares de curiosos e turistas do mundo

Imagem - Nova descoberta com curcumina promete ajudar no tratamento da doença de Parkinson

Nova descoberta com curcumina promete ajudar no tratamento da doença de Parkinson

Imagem - Epidemia de fadiga que tira o sono e causa crises de cansaço preocupa os médicos

Epidemia de fadiga que tira o sono e causa crises de cansaço preocupa os médicos

Quando a emergência médica se torna vital

Fique alerta caso perceba uma febre alta que desaparece, mas retorna com força total após alguns dias. Outro sinal preocupante envolve o chiado constante no peito e a dificuldade para conseguir respirar normalmente hoje.

Jamais utilize antibióticos por conta própria, pois apenas um profissional pode realizar o diagnóstico por imagem.

O acompanhamento médico evita desconfortos prolongados e garante que a medicação correta combata a infecção pulmonar severa.

Mais recentes

Imagem - É possível fazer uma lâmpada com garrafa pet e iluminar toda a casa para economizar na conta de luz

É possível fazer uma lâmpada com garrafa pet e iluminar toda a casa para economizar na conta de luz
Imagem - ‘Três Graças’: Ferette passa mal após demonstração de afeto de Lorena e Juquinha, e ao descobrir que Viviane é trans

‘Três Graças’: Ferette passa mal após demonstração de afeto de Lorena e Juquinha, e ao descobrir que Viviane é trans
Imagem - Saiba como a comunicação vai abrir portas para Libra, Gêmeos e Aquário nesta sexta (16 de janeiro)

Saiba como a comunicação vai abrir portas para Libra, Gêmeos e Aquário nesta sexta (16 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'
02

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
03

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
04

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios