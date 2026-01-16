Do espirro para a UTI: especialista alerta que cepa dominante da gripe pode virar pneumonia em menos de dois dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:00
Muita gente subestima o poder de uma gripe, acreditando que o repouso caseiro resolve todos os problemas. Contudo, o agravamento para uma pneumonia bacteriana pode acontecer em questão de horas se não houver vigilância.
Portanto, entender a diferença entre um simples mal-estar e uma infecção pulmonar salva vidas diariamente no inverno. A atenção aos detalhes do seu estado de saúde impede que a doença avance sem controle.
Gripe
O processo de complicação começa quando os vírus gripais fragilizam drasticamente o seu sistema de defesa local.
Portanto, as bactérias que já habitam sua garganta encontram o caminho livre para colonizar áreas mais profundas do corpo humano.
A infecção se espalha pelas vias respiratórias até atingir os pulmões, resultando em um quadro clínico muito grave. Esse cenário exige cuidado redobrado, pois a evolução rápida pode ser fatal se não tratada devidamente pelos médicos.
O inverno rigoroso força as populações a buscarem abrigo em ambientes com pouca circulação de ar puro.
Nessas condições específicas, o vírus da gripe se prolifera rapidamente, atingindo um grande número de pessoas vulneráveis.
Em países europeus, especialistas notaram que a doença está avançando de forma atípica nesta temporada.
A médica Radka Argirova relatou à emissora bTV “casos em que a pneumonia se desenvolve apenas um ou dois dias após o início dos sintomas, especialmente em idosos e pacientes com doenças crônicas”.
Fique alerta caso perceba uma febre alta que desaparece, mas retorna com força total após alguns dias. Outro sinal preocupante envolve o chiado constante no peito e a dificuldade para conseguir respirar normalmente hoje.
Jamais utilize antibióticos por conta própria, pois apenas um profissional pode realizar o diagnóstico por imagem.
O acompanhamento médico evita desconfortos prolongados e garante que a medicação correta combata a infecção pulmonar severa.