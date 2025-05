NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Alan leva tiro para salvar refém e emociona Marlon (02)

Episódio desta sexta (02) mostra momentos intensos de ação e uma armadilha inusitada envolvendo Leo e Samuel

O capítulo desta sexta-feira (02) de Dona de Mim entrega emoção e tensão em doses elevadas. Alan coloca sua vida em risco para proteger um refém durante um confronto com um bandido e acaba sendo baleado. O gesto heroico comove Marlon, que acompanha o mentor até o hospital e se desmancha ao vê-lo chorar.>

Enquanto isso, Sofia surpreende Samuel ao obedecer uma ordem de Leo, deixando o rapaz intrigado com a dinâmica entre os dois. No entanto, o clima logo muda: ela prega uma peça nos meninos e tranca Leo e Samuel no banheiro, em mais uma de suas armações imprevisíveis.>