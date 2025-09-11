'Dona de Mim': veja o que vai rolar no capítulo desta quinta-feira (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:58
Nesta quinta-feira (11), decisões importantes vão determinar o futuro de personagens centrais de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. No capítulo da trama criada e escrita por Rosane Svartman, o juiz concederá a guarda provisória de Sofia (Elis Cabral) a Leo (Clara Moneke), Rosa (Suely Franco) decidirá doar suas ações da Boaz para Sofia para proteger a empresa das garras do seu filho Jacques (Marcello Novaes) e muito mais acontecimentos surpreendentes vão desenrolar.
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer nesta quinta-feira (11) na novela:
O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.