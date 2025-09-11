Acesse sua conta
'Dona de Mim': veja o que vai rolar no capítulo desta quinta-feira (11)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:58

Sofia e Leo são super apegadas
Sofia e Leo são super apegadas Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (11), decisões importantes vão determinar o futuro de personagens centrais de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. No capítulo da trama criada e escrita por Rosane Svartman, o juiz concederá a guarda provisória de Sofia (Elis Cabral) a Leo (Clara Moneke), Rosa (Suely Franco) decidirá doar suas ações da Boaz para Sofia para proteger a empresa das garras do seu filho Jacques (Marcello Novaes) e muito mais acontecimentos surpreendentes vão desenrolar. 

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Veja o que vai acontecer nesta quinta-feira (11) na novela:

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

