'Dona de Mim': veja o que vai rolar no capítulo desta quinta-feira (11)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:58

Sofia e Leo são super apegadas Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (11), decisões importantes vão determinar o futuro de personagens centrais de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. No capítulo da trama criada e escrita por Rosane Svartman, o juiz concederá a guarda provisória de Sofia (Elis Cabral) a Leo (Clara Moneke), Rosa (Suely Franco) decidirá doar suas ações da Boaz para Sofia para proteger a empresa das garras do seu filho Jacques (Marcello Novaes) e muito mais acontecimentos surpreendentes vão desenrolar.

