É saudável lavar os ovos antes de quebrar as cascas? Veja os riscos de contaminação

Entenda os perigos de lavar os ovos e por que a caixa de papelão deve ir direto para o lixo reciclado

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:00

Veja as orientações de especialistas para manter a qualidade nutricional dos ovos por muito mais tempo
Veja as orientações de especialistas para manter a qualidade nutricional dos ovos por muito mais tempo Crédito: Foto: Bancos de dados

A saúde da sua família começa pela forma como você organiza a sua dispensa e geladeira todos os dias. O ovo, apesar de ser uma excelente fonte de proteínas e gorduras boas, pode se tornar um vilão se for armazenado de maneira equivocada.

Muitos hábitos que aprendemos com nossos avós já foram superados pela ciência dos alimentos moderna. Atualmente, entender a biologia básica desse ingrediente ajuda a evitar desperdícios financeiros e problemas gastrointestinais severos.

Ovos cozidos

Ovo por Shutterstock
Chicken eggs in carton box on wooden table. por Shutterstock
Ovo por Shutterstock
Ovo por Shutterstock
De rejuntes renovados a um jardim vigoroso, explore o poder oculto das cascas de ovo por Freepik
1 de 5
Ovo por Shutterstock

Por que não lavar antes do tempo

Lavar o ovo antes de colocá-lo na geladeira é um erro que retira a proteção natural da casca. Essa camada invisível impede que micro-organismos externos invadam o conteúdo interno do alimento de forma rápida.

Se você lavar, a água pode “empurrar” bactérias para dentro através dos poros da própria casca. Por isso, caso o ovo esteja sujo, use apenas um papel seco para limpar o excesso antes de guardá-lo.

Estabilidade térmica é fundamental

A geladeira funciona como uma grande aliada na preservação da integridade do ovo na cozinha brasileira. Embora o produto suporte variações, o frio constante garante que as propriedades nutricionais permaneçam intactas por semanas.

Além disso, a refrigeração evita que a clara fique excessivamente líquida com o passar dos dias. Portanto, assim que chegar das compras, priorize colocar o alimento no resfriamento para interromper qualquer processo de degradação.

Troque a caixa de papelão externa

Manter a embalagem original do mercado dentro da geladeira é uma prática que favorece a contaminação cruzada. Essas caixas passam por diversos locais e podem carregar impurezas que contaminam outros alimentos frescos ao redor.

Dessa maneira, o ideal é higienizar um pote exclusivo para os ovos antes de fazer a transferência. Esse cuidado simples reduz drasticamente a entrada de agentes externos no ambiente onde você guarda sua comida.

Fuja da porta da geladeira agora

A porta da geladeira parece o lugar mais óbvio, porém é o local mais instável de todo o aparelho. As mudanças bruscas de temperatura toda vez que alguém busca algo afetam diretamente a durabilidade do ovo.

Outro ponto negativo é a vibração mecânica que pode causar trincas imperceptíveis na estrutura da casca. Logo, prefira colocar os ovos nas prateleiras centrais, onde o ar gelado circula com muito mais uniformidade e calma.

Identificando ovos velhos em casa

Saber se o ovo passou do ponto é essencial para não estragar uma receita inteira durante o preparo. O famoso teste da água explica que ovos que ficam em pé no fundo do copo já estão envelhecendo.

No entanto, o sinal de alerta máximo é quando o ovo boia completamente na superfície da água. Nesse caso, a recomendação clara é o descarte imediato para evitar qualquer risco de intoxicação alimentar por deterioração.

Cozimento é fundamental para a saúde

A segurança no consumo de ovos depende quase inteiramente de como você os prepara no fogão. Especialistas alertam que a Salmonella pode estar presente até em ovos com a casca aparentemente perfeita e limpa.

Para garantir a eliminação de patógenos, cozinhe o alimento até que ele atinja pelo menos 65°C. Consumir gemas moles ou claras cruas aumenta a chance de contrair infecções que provocam diarreia e febre.

