Emas, papagaios e jabutis: os mais de 10 mil bichos dos palácios de Lula

Fauna diversa ocupa o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto, com monitoramento veterinário e cuidados para manter o equilíbrio ambiental

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes

  • Agência Correio

  • Henrique Moraes

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:00

Fauna diversificada faz parte da paisagem das residências oficiais do presidente em Brasília
Fauna diversificada faz parte da paisagem das residências oficiais do presidente em Brasília Crédito: Freepik

Um estudo divulgado pelo portal R7 mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convive com uma grande diversidade de animais nas duas residências oficiais da Presidência da República, em Brasília: o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Ao todo, mais de 10 mil animais vivem nesses espaços.

Entre as espécies registradas estão aves, répteis e peixes. A lista inclui emas, jabutis, papagaios, araras, patos, além de carpas e pirarucus que ocupam os lagos das propriedades.

Os dados, compilados até o fim do ano passado, indicam que os animais estão distribuídos em diferentes áreas das residências. Alguns circulam livremente pelos jardins e áreas abertas, enquanto outros permanecem em locais controlados. Em todos os casos, há acompanhamento para garantir saúde, bem-estar e equilíbrio ambiental dentro das propriedades.

Uma fauna variada nas residências presidenciais

As duas residências oficiais concentram uma fauna bastante diversa. Nos lagos, por exemplo, vivem espécies de peixes como carpas e pirarucus. Já nos jardins e espaços verdes é comum encontrar aves e répteis circulando.

A convivência de animais com hábitos e necessidades tão diferentes exige atenção constante. Por isso, há monitoramento diário envolvendo alimentação adequada, observação de comportamento e cuidados específicos para cada espécie.

De acordo com o levantamento, a gestão da fauna busca manter um ambiente equilibrado, permitindo que os animais coexistam sem prejuízo para o bem-estar de cada grupo.

A história curiosa dos pirarucus

Os pirarucus ganharam destaque recentemente durante um jantar com parlamentares realizado no início de fevereiro na Granja do Torto. Na ocasião, Lula comentou de forma bem-humorada sobre a presença dos peixes no lago da propriedade.

Segundo o presidente, os animais acabaram competindo por espaço com outras espécies que já viviam no local. O episódio teria começado após um presente recebido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

“Eu achei que ia ganhar um, mas vieram vários”, contou Lula aos convidados. A expectativa inicial era receber apenas um exemplar, mas o número maior acabou surpreendendo o presidente.

Saúde dos animais sob supervisão

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou que os animais mantidos nas residências não apresentam problemas relacionados à convivência ou à saúde.

De acordo com a Secon, o órgão explicou que os nove pirarucus que atualmente vivem nos lagos passam por acompanhamento regular de um médico-veterinário responsável. O trabalho inclui análise da alimentação, observação do comportamento e monitoramento da interação entre as espécies.

Controle para manter o equilíbrio ambiental

Segundo a Secom, a população de peixes nos lagos também é acompanhada de forma contínua. Avaliações periódicas indicam quando é necessário retirar ou transferir animais para outros locais, sempre com orientação técnica.

A medida busca preservar o equilíbrio entre aves, répteis e peixes que vivem nas residências oficiais. Dessa forma, cada espécie recebe cuidados adequados sem comprometer o espaço e o bem-estar das demais.

Com esse monitoramento, o objetivo é manter um ambiente saudável e sustentável dentro das propriedades que integram a estrutura da Presidência da República.

Animais

