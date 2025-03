ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito, quem deve ser eliminada no Paredão?

Três brothers estão na berlinda e aguardam a decisão do público; veja como foi a formação do Paredão e as reviravoltas da semana

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 00:04

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 25 entra em mais uma semana de tensão com a formação do seu nono Paredão, oficializado na noite deste domingo (16). A disputa pela permanência na casa coloca frente a frente três participantes – Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito –, e agora o público tem a missão de decidir quem deve sair do jogo. >

A formação da berlinda começou com o líder da semana, Guilherme, que precisou tomar decisões estratégicas. Ele escolheu indicar Gracyanne Barbosa diretamente ao Paredão, sem chance de participar da prova Bate e Volta. Na sequência, a votação da casa definiu os outros dois emparedados: Eva, que recebeu seis votos, e Daniele Hypolito, com três votos. Com a dinâmica da semana no programa, o indicado pelo líder teve direito a um contragolpe e Gracyanne puxou João Gabriel para a disputa.>

Com a formação inicial do Paredão, a prova Bate e Volta trouxe um alívio para um dos competidores. No desafio, que exigia sorte e estratégia, João Gabriel levou a melhor e garantiu mais uma semana na casa, escapando da eliminação. Assim, o Paredão foi oficialmente definido com três participantes prontos para enfrentar a decisão do público.>

Vote na enquete do CORREIO e decida quem você acha que deve sair do programa nesta semana.>

Semana de surpresas no BBB 25>

Além da tensão do Paredão, a semana foi marcada por uma grande reviravolta: a saída de Renata da casa. A sister foi a mais votada para ir à "Vitrine do Seu Fifi", uma espécie de Casa de Vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na edição, um participante foi retirado da casa para interagir indiretamente com o público e ouvir conselhos sobre seu desempenho no jogo. Enquanto isso, dentro da casa, os brothers acreditavam que Renata estaria cumprindo algum desafio secreto e especularam sobre seu destino.>

A liderança da semana também foi conquistada com um jogo de estratégia. Na última quinta-feira (14), Guilherme venceu a Prova do Líder, que exigiu atenção e raciocínio rápido. A dinâmica envolvia acertar valores de produtos e eliminar concorrentes a cada rodada. No final, ele disputou a liderança contra sua sogra, Delma, e levou a melhor.>

No sábado (15), João Gabriel garantiu o Poder do Anjo em uma prova de tabuleiro, que misturava sorte e estratégia. Além de conquistar o direito de imunizar um colega no Paredão, o brother ganhou um almoço especial e um vídeo da família, aumentando a emoção dentro do confinamento.>

Agora, com os emparedados definidos, a decisão está nas mãos do público. A votação acontece no site oficial do Gshow, onde os fãs do programa podem escolher quem deve sair da casa. O sistema de votação oferece duas opções: votos ilimitados para quem tem conta Globo e um voto único para quem prefere validar a participação com CPF.>

Quem deve ser eliminado nesta semana? Participe da nossa enquete e deixe sua opinião!>

Como os participantes votaram: >

O anjo João Gabriel imunizou João Pedro >

O líder Guilherme indicou Gracyanne Barbosa>

Vitória Strada votou em Eva>

Eva votou em Delma>

Daniele Hypolito votou em Eva>

Maike votou em Daniele Hypolito>

Delma votou em Eva>

João Gabriel votou em Daniele Hypolito>

João Pedro votou em Daniele Hypolito>

Vinicius votou em Eva>

Vilma votou em Delma>

Diego Hypolito votou em Eva>

Renata votou em Delma>

Aline votou em Eva>

Gracyanne Barbosa votou em Aline>