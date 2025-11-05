ENTENDA

Entrevista de Suzane von Richthofen ao ‘Fantástico’ em 2006 foi decisiva para que ela voltasse à prisão

Em entrevista, Suzane aparece infantilizada e fez acordo com seu tutor e seu advogado

Suzane von Richthofen voltou a ser um dos assuntos mais comentados após a estreia de “Tremembé”, que estreou no Prime Video no último dia 31. Na época em que foi detida no “Presídio dos Famosos”, por arquitetar a morte dos pais, Suzane foi entrevistada em diversos telejornais e programas de TV.

Entre todas, uma das entrevistas mais comentadas, é a do “Fantástico”, em que Suzane aparece de camiseta rosa e trejeitos infantis, como se fosse uma forma de camuflar que ela teria sido capaz de cometer um crime hediondo, no entanto, a tentativa gerou o efeito reverso e pode ter sido responsável pela volta de Suzane a cadeia.

Antes do julgamento, Suzane chegou a ficar em liberdade por 9 meses e aguardava o julgamento. Em junho de 2005, ela conseguiu liberdade provisória após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) avaliar que ela não representava risco à sociedade.

No entanto, a entrevista de 2006, com participação de seu advogado e seu tutor, pôs tudo a perder. A ex-estudante de Direito foi flagrada pela equipe do “Fantástico” enquanto era orientada a chorar e colocar toda a culpa no namorado, Daniel Cravinhos.

“Ele sempre me dava muita droga, me mandava usar muita droga, cada vez mais. Isso acabou comigo. Ele falava: ‘se me ama, usa”, disse Suzane, que já ganhou processo contra a TV Globo.

De acordo com o Ministério Público, Suzane foi presa novamente porque ela poderia fugir e representava um perigo para o irmão, Andreas, que detinha os bens da família. O promotor Roberto Tardelli chegou a usar a entrevista para justificar o pedido de prisão, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Suzane chegou a abrir um processo onde pedia à Justiça para administrar os bens da família. Ela alegava que Andreas tratava o patrimônio “com total descaso e desleixo”. Ela ainda pediu o direito de receber parte do seguro de vida por causa da morte dos pais.

“A possibilidade de fuga era iminente. Descobriu-se a farsa. O tiro saiu pela culatra e ela poderia fugir porque tem pouco a esperar do julgamento”, afirmou Tardelli. Suzane que seria submetida a júri popular, se tornou “ainda mais antipática para a sociedade”, segundo o promotor.