Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entrevista de Suzane von Richthofen ao ‘Fantástico’ em 2006 foi decisiva para que ela voltasse à prisão

Em entrevista, Suzane aparece infantilizada e fez acordo com seu tutor e seu advogado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:01

Suzane aparece extremamente infantilizada em entrevista
Suzane aparece extremamente infantilizada em entrevista Crédito: Reprodução | Globo

Suzane von Richthofen voltou a ser um dos assuntos mais comentados após a estreia de “Tremembé”, que estreou no Prime Video no último dia 31. Na época em que foi detida no “Presídio dos Famosos”, por arquitetar a morte dos pais, Suzane foi entrevistada em diversos telejornais e programas de TV.

Suzane von Richthofen

Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 7
Suzane von Richthofen por Reprodução

Leia mais

Imagem - Suzane von Richthofen reativa redes sociais após sucesso da série Tremembé

Suzane von Richthofen reativa redes sociais após sucesso da série Tremembé

Imagem - 'Abalo emocional': irmão marcou reencontro com Suzane Von Richthofen

'Abalo emocional': irmão marcou reencontro com Suzane Von Richthofen

Imagem - Tremembé: Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga têm direito à herança dos pais e do marido?

Tremembé: Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga têm direito à herança dos pais e do marido?

Entre todas, uma das entrevistas mais comentadas, é a do “Fantástico”, em que Suzane aparece de camiseta rosa e trejeitos infantis, como se fosse uma forma de camuflar que ela teria sido capaz de cometer um crime hediondo, no entanto, a tentativa gerou o efeito reverso e pode ter sido responsável pela volta de Suzane a cadeia.

Antes do julgamento, Suzane chegou a ficar em liberdade por 9 meses e aguardava o julgamento. Em junho de 2005, ela conseguiu liberdade provisória após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) avaliar que ela não representava risco à sociedade.

No entanto, a entrevista de 2006, com participação de seu advogado e seu tutor, pôs tudo a perder. A ex-estudante de Direito foi flagrada pela equipe do “Fantástico” enquanto era orientada a chorar e colocar toda a culpa no namorado, Daniel Cravinhos.

“Ele sempre me dava muita droga, me mandava usar muita droga, cada vez mais. Isso acabou comigo. Ele falava: ‘se me ama, usa”, disse Suzane, que já ganhou processo contra a TV Globo.

De acordo com o Ministério Público, Suzane foi presa novamente porque ela poderia fugir e representava um perigo para o irmão, Andreas, que detinha os bens da família. O promotor Roberto Tardelli chegou a usar a entrevista para justificar o pedido de prisão, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Suzane chegou a abrir um processo onde pedia à Justiça para administrar os bens da família. Ela alegava que Andreas tratava o patrimônio “com total descaso e desleixo”. Ela ainda pediu o direito de receber parte do seguro de vida por causa da morte dos pais.

“A possibilidade de fuga era iminente. Descobriu-se a farsa. O tiro saiu pela culatra e ela poderia fugir porque tem pouco a esperar do julgamento”, afirmou Tardelli. Suzane que seria submetida a júri popular, se tornou “ainda mais antipática para a sociedade”, segundo o promotor.

Suzane voltou à cadeia em abril de 2006. Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, que está revoltado com a série “Tremembé”, por causa de seu suposto romance com um rapaz chamado Duda, conseguiram o direito de esperar o julgamento em liberdade, mas retornaram à prisão no mesmo ano, por causa de uma entrevista à Jovem Pan.

Leia mais

Imagem - Maquiagem deixa de ser estética e se torna experiência emocional

Maquiagem deixa de ser estética e se torna experiência emocional

Imagem - 7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

Imagem - 7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem

7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos