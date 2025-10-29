Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escolas de samba suspendem ensaios após megaoperação com ao menos 129 mortos

Após a operação mais letal da história do estado, escolas como Grande Rio, Viradouro e Acadêmicos de Niterói cancelam ensaios

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:11

Escolas de samba suspendem ensaios após megaoperação
Escolas de samba suspendem ensaios após megaoperação Crédito: Reprodução

O Rio de Janeiro enfrenta um momento de grave tensão após a operação policial mais letal de sua história, com pelo menos 128 mortos, incluindo quatro policiais. Como consequência, diversas escolas de samba anunciaram a suspensão de ensaios, alegando riscos à segurança de integrantes e comunidade.

A ação foi deflagrada na terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, envolvendo cerca de 2 500 agentes, confrontos armados com barricadas e drones, e bloqueios de vias na cidade.

A escola Acadêmicos de Niterói, que estreia no Grupo Especial na próxima temporada, cancelou o ensaio desta quarta-feira (29), confirmando a suspensão em comunicado: “A comunidade sempre em primeiro lugar… priorizará o bem-estar de todos que se sentem inseguros neste momento”.

Outras grandes agremiações do Rio também anunciaram retirada ou adiamento de eventos: Grande Rio cancelou o ensaio da comunidade na terça-feira; Viradouro, Vila Isabel, União da Ilha e Império Serrano declararam que adiaram suas atividades “visando garantir a segurança e o bem-estar de todos os integrantes, componentes e do público”.

A paralisação dos ensaios reforça a profundidade do impacto da operação na rotina da cidade. Escolas, universidades e transportes também foram afetados, com fechamento de vias, transporte suspenso e residências em alerta.

Leia mais

Imagem - 'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

Imagem - Antônio Pitanga diz que autora de 'Vale Tudo' é negra: ‘Claro que é, nasceu na Bahia’

Antônio Pitanga diz que autora de 'Vale Tudo' é negra: ‘Claro que é, nasceu na Bahia’

Imagem - A três dias da despedida, Globo revela como será a saída de William Bonner do Jornal Nacional

A três dias da despedida, Globo revela como será a saída de William Bonner do Jornal Nacional

Tags:

rio de Janeiro Tráfico

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - De perda de visão a luta contra esclerose: veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'

De perda de visão a luta contra esclerose: veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'
Imagem - Dinheiro inesperado chega para 3 signos nesta quarta-feira (29 de outubro)

Dinheiro inesperado chega para 3 signos nesta quarta-feira (29 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada