CAOS NO RIO DE JANEIRO

Escolas de samba suspendem ensaios após megaoperação com ao menos 129 mortos

Após a operação mais letal da história do estado, escolas como Grande Rio, Viradouro e Acadêmicos de Niterói cancelam ensaios

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:11

Escolas de samba suspendem ensaios após megaoperação Crédito: Reprodução

O Rio de Janeiro enfrenta um momento de grave tensão após a operação policial mais letal de sua história, com pelo menos 128 mortos, incluindo quatro policiais. Como consequência, diversas escolas de samba anunciaram a suspensão de ensaios, alegando riscos à segurança de integrantes e comunidade.

A ação foi deflagrada na terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, envolvendo cerca de 2 500 agentes, confrontos armados com barricadas e drones, e bloqueios de vias na cidade.

A escola Acadêmicos de Niterói, que estreia no Grupo Especial na próxima temporada, cancelou o ensaio desta quarta-feira (29), confirmando a suspensão em comunicado: “A comunidade sempre em primeiro lugar… priorizará o bem-estar de todos que se sentem inseguros neste momento”.

Outras grandes agremiações do Rio também anunciaram retirada ou adiamento de eventos: Grande Rio cancelou o ensaio da comunidade na terça-feira; Viradouro, Vila Isabel, União da Ilha e Império Serrano declararam que adiaram suas atividades “visando garantir a segurança e o bem-estar de todos os integrantes, componentes e do público”.