TEATRO

Espetáculo ‘Os Dias Lindos de Celina Bonsucesso’ retorna aos palcos com ingressos populares

Indicado ao Prêmio Bahia Aplaude, espetáculo aborda temas como memória, machismo e etarismo

Após temporadas de sucesso em 2024 e 2025, o espetáculo Os Dias Lindos de Celina Bonsucesso retorna aos palcos soteropolitanos como parte da programação da Mostra Prêmio Bahia Aplaude. Com direção de Hyago Matos e texto assinado pelo premiado dramaturgo Paulo Henrique Alcântara, a peça será encenada nos dias 16, 17 e 18 de maio no Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canela, com ingressos a preços populares — R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro. >