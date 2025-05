FAMÍLIA

Ex-marido de Gisele Bündchen revela arrependimento por expor filhos após divórcio: ‘Não fui um pai perfeito’

Ex-jogador de futebol americano admitiu que sua participação em programa de comédia impactou negativamente os filhos

Heider Sacramento

Publicado em 9 de maio de 2025 às 16:14

Gisele Bündchen, Tom Brady e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Tom Brady, lenda da NFL e ex-marido de Gisele Bündchen, abriu o coração ao falar sobre os efeitos de suas decisões na vida dos filhos. Em recente entrevista, o atleta reconheceu que participou de um programa de humor em um momento inadequado, logo após o divórcio, e que isso teve consequências emocionais para seus herdeiros. >

Pai de John, fruto do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan, e de Benjamin e Vivian, do casamento com Gisele, Brady comentou sobre sua participação no especial Roast of Tom Brady. O programa, conhecido por suas piadas ácidas, contou com comediantes fazendo sátiras sobre a vida pessoal e profissional do astro.>

“Como pai, tem coisas que você erra e só percebe depois que não foi um pai perfeito”, disse Brady, ao refletir sobre o impacto da exposição. “Conforme amadureço, percebo que não há um manual perfeito para isso e preciso me avaliar como pai o tempo todo.”>

Apesar do arrependimento, o ex-jogador reconheceu que se divertiu durante as gravações. “Por mais que realmente tenha gostado do show e que as apresentações dos humoristas tenham sido incríveis. Quando estava naquele teatro, foi eletrizante, foi maluco, todo mundo se divertiu. Nunca vou esquecer aquele momento”, afirmou.>