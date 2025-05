MOSTROU O PRINT

Esposa de Pedro Bial recusa proposta para divulgar bets: 'Nem por R$ 15 milhões'

Maria Prata foi abordada por empresa no ano passado, mas não aceitou

"Nem por R$ 15 milhões", respondeu. Na legenda do post, a jornalista ressaltou: "Vestida com meu moletonzinho rosa, reforço: nem por todo dinheiro do mundo". O print também mostra que, na época, ela foi alertada pela equipe que deveria recusar o convite.>

Maria Prata já fez propagandas para outras empresas, como Itaú e o grupo Iguatemi. A criadora de conteúdo é mãe de duas dos cinco filhos de Pedro Bial: Dora, de 5 anos, e Laura, de 7. Além delas, o apresentador é pai de Ana, de 36 anos, de seu primeiro casamento com Renée Castelo Branco, do cantor Theo Bial, de 26, de sua relação com a atriz Giulia Gam, e do cineasta José Bial, de 22, do relacionamento com a diretora Isabel Diegues.>