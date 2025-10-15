MUDANÇAS

‘Êta Mundo Melhor’ é esticada e tem nova data de término na Globo; confira

Novela será estendida, ficando com 221 capítulos

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:14

Novela ganha novos capítulos Crédito: Reprodução | Globo

O público vai ter mais tempo para se divertir com as aventuras de Candinho e Policarpo, e também poder matar a saudade que já existe com o fim de “Eta Mundo Melhor!”

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A novela foi esticada e só chegará ao fim no dia 13 de março, totalizando 221 capítulos. Assim a estreia de “Nobreza do Amor”, passa do dia 2 do mesmo mês para o dia 16. A informação foi divulgada pela coluna Play, de O Globo.

De acordo com o jornal, um grupo de discussão escolhido pela Globo apontou que, de forma geral, a trama das 18h é bem avaliada. As informações apontam que o público gosta muito de Dita (Jeniffer Nascimento) e torce pelo romance com Candinho (Sergio Guizé). Além disso, a pesquisa ressaltou a força da vilã Sandra (Flávia Alessandra). Os entrevistados ainda disseram que gostariam de ver Estela (Larissa Manoela) ganhar outro par no folhetim.

E parece que o desejo do público será atendido, com a chegada de Túlio (Cadu Libonati), que já era planejada. O ator seguirá até o desfecho. No momento de escuta da emissora, os telespectadores opinaram até mesmo sobre a dinâmica de relação de outros personagens.

Segundo os telespectadores, os personagens do sítio deveriam se relacionar mais com os da cidade. Inclusive, o núcleo ganhará um reforço em breve.