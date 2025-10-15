‘Êta Mundo Melhor’ é esticada e tem nova data de término na Globo; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
15 de outubro de 2025
O público vai ter mais tempo para se divertir com as aventuras de Candinho e Policarpo, e também poder matar a saudade que já existe com o fim de “Eta Mundo Melhor!”
A novela foi esticada e só chegará ao fim no dia 13 de março, totalizando 221 capítulos. Assim a estreia de “Nobreza do Amor”, passa do dia 2 do mesmo mês para o dia 16. A informação foi divulgada pela coluna Play, de O Globo.
De acordo com o jornal, um grupo de discussão escolhido pela Globo apontou que, de forma geral, a trama das 18h é bem avaliada. As informações apontam que o público gosta muito de Dita (Jeniffer Nascimento) e torce pelo romance com Candinho (Sergio Guizé). Além disso, a pesquisa ressaltou a força da vilã Sandra (Flávia Alessandra). Os entrevistados ainda disseram que gostariam de ver Estela (Larissa Manoela) ganhar outro par no folhetim.
E parece que o desejo do público será atendido, com a chegada de Túlio (Cadu Libonati), que já era planejada. O ator seguirá até o desfecho. No momento de escuta da emissora, os telespectadores opinaram até mesmo sobre a dinâmica de relação de outros personagens.
Segundo os telespectadores, os personagens do sítio deveriam se relacionar mais com os da cidade. Inclusive, o núcleo ganhará um reforço em breve.
Grace Gianoukas surgirá como Jocasta, ex-namorada de Quinzinho (Ary Fontoura), chegando a disputar com Cunegundes (Elizabeth Savala). A entrada da personagem está prevista para o fim de outubro.