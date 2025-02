SALGADO

Ex-atriz da Globo fica horrorizada com preço para lavar vestido de noiva: 'Não tem condição'

Internautas ficaram espantados também

A atriz Elaine Mickley, famosa por seus papéis na Escolinha do Professor Raimundo, ficou horrorizada com o preço cobrado por uma empresa para lavar o vestido de noivo de Luma Cesar, sua filha com o apresentador Cesar Filho. A ex-Globo disse que tirou a peça do armário e notou que estava suja. Ao mandar lavar, a lavanderia cobrou nada menos que R$ 4 mil.>