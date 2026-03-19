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Ex-BBB Alane Dias é atropelada por moto e dispensa ajuda de motorista

Alane explicou que apesar do susto, conseguiu se manter tranquila e calma

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:07

Alane Dias passa bem
Alane Dias passa bem Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Alane Dias usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para desabafar após ter sofrido um atropelamento enquanto retornava para casa no Rio de Janeiro.

Alane explicou que aconteceu de forma repentina após sair de um treino, de bicicleta e ser atingida por uma moto. “Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam?”, começou explicando Alane nos Stories do Instagram.

Alane Dias

Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
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Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram

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A ex-participante do BBB 24 tranquilizou os fãs após o acidente. “Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava voltando, estava malhando, voltei pra casa de. Gente, eu estou falando mansa, né? Voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, ó. Mas eu estou bem”, contou.

Segundo Alane, o motorista envolvido no acidente demonstrou preocupação imediata e tentou prestar assistência no local. “Foi muito engraçado porque eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: ‘Ai moça, tudo bem? Vou te ajudar’. ‘Não, tá tudo bem! E eu fui andando assim”, contou Alane.

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Alane Dias

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