ACIDENTE

Ex-BBB Alane Dias é atropelada por moto e dispensa ajuda de motorista

Alane explicou que apesar do susto, conseguiu se manter tranquila e calma

Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:07

Alane Dias passa bem Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Alane Dias usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para desabafar após ter sofrido um atropelamento enquanto retornava para casa no Rio de Janeiro.

Alane explicou que aconteceu de forma repentina após sair de um treino, de bicicleta e ser atingida por uma moto. “Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam?”, começou explicando Alane nos Stories do Instagram.

Alane Dias 1 de 12

A ex-participante do BBB 24 tranquilizou os fãs após o acidente. “Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava voltando, estava malhando, voltei pra casa de. Gente, eu estou falando mansa, né? Voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, ó. Mas eu estou bem”, contou.