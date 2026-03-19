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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 18:18
Se a sua produtividade estava meio baixa nos últimos dias, prepare-se para um choque de energia. A entrada da Lua em Áries nesta madrugada trouxe um impulso de liderança que vai transformar sua mesa de trabalho. Hoje não é dia de reuniões longas, é dia de execução. O céu pede que você resolva as pendências "para ontem", limpando o caminho para os grandes projetos que o Ano Novo Astrológico trará a partir de amanhã.
Os signos de Gêmeos, Escorpião e Aquário serão os mais beneficiados por essa rapidez mental. Para os geminianos, o networking será a chave: uma conversa dinâmica pode abrir portas inesperadas. Os escorpianos estarão com uma força de trabalho invejável, organizando a rotina com uma disciplina militar. Já os aquarianos terão insights rápidos como raios, ideais para vendas e marketing. É o momento de mostrar seus resultados e assumir o controle dos seus objetivos de carreira.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
No entanto, com tanta pressa no ar, o risco de erros bobos por impulsividade aumenta. Use a coragem ariana para tomar decisões, mas mantenha um olho na estratégia de longo prazo. Se você trabalha em equipe, saiba liderar sem atropelar os colegas. A visibilidade profissional está em alta, e sua capacidade de resolver problemas de forma decidida será seu melhor cartão de visitas. Finalize os processos antigos hoje para que amanhã você possa focar apenas na expansão.
Financeiramente, o dia também pede organização rápida. Como Peixes está se despedindo, é hora de fechar o balanço do que foi investido e do que retornou. Use a tarde para planejar como você pode aumentar seus ganhos através de novas habilidades técnicas. A semente da prosperidade para 2026 está sendo plantada hoje, através da sua proatividade. Não tenha medo de ser ambicioso, o universo está pronto para premiar quem tem a coragem de começar o novo ciclo.