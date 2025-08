EM FESTA

Ex-BBB relata assédio sexual em pagode em Salvador: 'Apertou minha bunda'

Lucas Pizane fez desabafo nas redes sociais: 'Situação que eu nunca tinha vivido na minha vida'

O ex-BBB Lucas Pizane fez um desabafo nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (4), sobre um episódio de assédio sexual que sofreu em Salvador. O influenciador baiano contou que uma mulher desconhecida o tocou sem seu consentimento durante um pagode no último domingo (3). Pouco antes, ele havia feito uma série de Stories na festa "PagoDiggo", no Comércio.>

"Cada vez que lembro disso me sobe uma raiva. Meu sangue ferve. Eu entendo mais as mulheres no sentido da insegurança que deve ser. Passar por situações assim. Fiquei possesso de raiva, cheguei nas minhas amigas mulheres: 'Olha, aconteceu isso, dá uma olhada intimidadora para essa mulher.' Saí de perto porque não quero ver a cara dela", continuou.>