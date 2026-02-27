Acesse sua conta
Ex de Sandy, Lucas Lima sofre tentativa de assalto e fica ferido: 'Cortes no braço, mãos e pescoço'

Músico contou que criminoso quebrou vidro do táxi a caminho do aeroporto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:17

Lucas Lima
Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Lima usou as redes sociais para relatar que foi vítima de uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira (26), em São Paulo, enquanto seguia de táxi para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo ele, um homem quebrou o vidro do carro e tentou arrancar seu celular, mas não conseguiu concluir o roubo.

O músico mostrou o estado do veículo, com o vidro estilhaçado e cacos espalhados pelo banco. Ele contou que sofreu ferimentos. "Alguns cortes leves no braço, mãos e pescoço, todo engraçado, mas em pé. Seguimos", disse.

Lucas Lima relatou tentativa de assalto em trânsito de São Paulo por Reprodução/Instagram

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Lucas explicou que conseguiu reagir ao perceber a aproximação do criminoso. "Eu dei sorte porque vi o vulto chegando e vi ele pegando o embalo para dar a porrada. Aí eu segurei o celular firme; ele puxou da minha mão, mas não conseguiu pegar. Só que voou vidro por tudo. Não estou ‘ferradão’, só uns cortes chatos, porque vidro dói, arde, mas estou super bem. Saí tremendo para caramba, mas estou aqui já para pegar meu voo, vamos embora", relatou.

Lucas também comentou que esse tipo de crime é recorrente na capital paulista. "Eu esqueci que nem todo mundo é de São Paulo e entende o que aconteceu, que é uma coisa muito ‘normal’ de acontecer em São Paulo - o que é uma coisa muito bosta de se falar, que isso é uma coisa normal de acontecer, mas aconteceu comigo", afirmou.

O artista contou ainda que acertou o valor do conserto do vidro com o taxista, que precisaria interromper o trabalho naquela noite. Segundo ele, o motorista já havia passado por outra tentativa de assalto dias antes.

Ao final do desabafo, Lucas tranquilizou os seguidores e disse que, apesar do susto, a situação poderia ter sido pior. "No meio do caos, eu estou na melhor dos resultados, tentando dar uma mudada no mindset aqui, porque tem uma viagem muito importante de trabalho e muito legal. Acho que amanhã eu volto com a positividade tóxica para vocês", concluiu.

