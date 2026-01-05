Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador do Bahia e Vitória diz que vai 'parar o Brasil' e web crava ida ao BBB 26

Reality show estreia na próxima segunda-feira (12/1), após a novela das 21h da Globo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:28

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

A próxima edição do Big Brother Brasil começará na próxima segunda-feira (12) e, à medida que a data se aproxima, as especulações sobre os famosos presentes no elenco aumentam. E uma publicação enigmática de um ex-jogador fez aumentarem os rumores de que ele estará no reality show. Trata-se de Edílson Capetinha, ex-Bahia e Vitória e ídolo do Corinthians.

Segundo o portal LeoDias, o baiano prometeu nos "Melhores Amigos" de seu perfil privado no Instagram que "vai parar o Brasil". A mensagem rapidamente foi interpretada pelos seguidores como um possível aceno sobre a participação no BBB 26. O reality vai ao ar na Globo após a novela das 21h (de Brasília).

Edílson Capetinha

Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Edilson Capetinha por Reprodução
1 de 5
Edílson Capetinha por Reprodução

Apesar de a emissora ainda não ter divulgado oficialmente a lista de participantes, o nome de Edílson já circula entre os cotados para o time do Camarote, compostos por famosos, do programa.

Dentro de campo, Edílson construiu uma carreira marcada pelo estilo provocador, personalidade forte e atuações decisivas. Revelado pelo Guarani, ele passou pelo Bahia e Vitória, além de ter atuado pelo Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Christiane Torloni por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Henri Castelli por Reprodução
Juliano Floss por Reprodução
Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram
MC Carol, cantora  por Reprodução / Instagram
Klara Castanho, atriz por Reprodução/Instagram
Pedro Neschling, ator por Divulgação
Lucas Leto, ator por Reprodução
Danielle Winits, atriz  por Reprodução | Instagram
Mariana Goldfarb, modelo por Reprodução/Redes Sociais
Priscilla, cantora por Reprodução/Redes Sociais
Cacau Protásio, atriz e humorista por Reprodução
Simaria Mendes, cantora  por Reprodução
Arthur Zanetti, ginasta por Olympics.com
Gabriel Fuentes, ator por Reprodução
Thiago Martins, ator  por Fábio Rocha/TV Globo
Thalita Rebouças, escritora  por Reprodução/Redes Sociais
Arthur Nory, ginasta por Ricardo Bufolin/CBG
Livinho, cantor  por Léo Rosario/TV Globo
1 de 20
Christiane Torloni por Reprodução

O ponto mais alto da carreira aconteceu no fim dos anos 1990, com protagonismo no Corinthians. O baiano participou das conquistas do Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, assim como o Mundial de Clubes de 2000. Em 2002, Edílson se sagrou pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira.

Após a aposentadoria, o ex-atacante atuou como comentarista nos programas Donos da Bola e Jogo Aberto, da Band, e também participou do Dança dos Famosos, em 2013. Mas também chamou a atenção por disputas judiciais e dificuldades financeiras. As informações mais recentes, reveladas em agosto de 2025 pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, apontavam que ele estava envolvido em um imbróglio judicial de grandes proporções, relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.

Leia mais

Imagem - Ex-marido de Preta Gil diz que conquistou atual namorada com cantada inusitada: 'Foi dormir pensando em mim'

Ex-marido de Preta Gil diz que conquistou atual namorada com cantada inusitada: 'Foi dormir pensando em mim'

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre dificuldade financeira

Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre dificuldade financeira

Tags:

Bbb tv Globo Globo Famosos Reality Show Reality bbb 26 Edílson Capetinha

Mais recentes

Imagem - Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)

Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)
Imagem - Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia
Imagem - Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
02

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão
04

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão