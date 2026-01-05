Ex-jogador do Bahia e Vitória diz que vai 'parar o Brasil' e web crava ida ao BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:28
A próxima edição do Big Brother Brasil começará na próxima segunda-feira (12) e, à medida que a data se aproxima, as especulações sobre os famosos presentes no elenco aumentam. E uma publicação enigmática de um ex-jogador fez aumentarem os rumores de que ele estará no reality show. Trata-se de Edílson Capetinha, ex-Bahia e Vitória e ídolo do Corinthians.
Segundo o portal LeoDias, o baiano prometeu nos "Melhores Amigos" de seu perfil privado no Instagram que "vai parar o Brasil". A mensagem rapidamente foi interpretada pelos seguidores como um possível aceno sobre a participação no BBB 26. O reality vai ao ar na Globo após a novela das 21h (de Brasília).
Apesar de a emissora ainda não ter divulgado oficialmente a lista de participantes, o nome de Edílson já circula entre os cotados para o time do Camarote, compostos por famosos, do programa.
Dentro de campo, Edílson construiu uma carreira marcada pelo estilo provocador, personalidade forte e atuações decisivas. Revelado pelo Guarani, ele passou pelo Bahia e Vitória, além de ter atuado pelo Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo.
O ponto mais alto da carreira aconteceu no fim dos anos 1990, com protagonismo no Corinthians. O baiano participou das conquistas do Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, assim como o Mundial de Clubes de 2000. Em 2002, Edílson se sagrou pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira.
Após a aposentadoria, o ex-atacante atuou como comentarista nos programas Donos da Bola e Jogo Aberto, da Band, e também participou do Dança dos Famosos, em 2013. Mas também chamou a atenção por disputas judiciais e dificuldades financeiras. As informações mais recentes, reveladas em agosto de 2025 pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, apontavam que ele estava envolvido em um imbróglio judicial de grandes proporções, relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.