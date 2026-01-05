VEM AÍ?

Ex-jogador do Bahia e Vitória diz que vai 'parar o Brasil' e web crava ida ao BBB 26

Reality show estreia na próxima segunda-feira (12/1), após a novela das 21h da Globo

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:28

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

A próxima edição do Big Brother Brasil começará na próxima segunda-feira (12) e, à medida que a data se aproxima, as especulações sobre os famosos presentes no elenco aumentam. E uma publicação enigmática de um ex-jogador fez aumentarem os rumores de que ele estará no reality show. Trata-se de Edílson Capetinha, ex-Bahia e Vitória e ídolo do Corinthians.

Segundo o portal LeoDias, o baiano prometeu nos "Melhores Amigos" de seu perfil privado no Instagram que "vai parar o Brasil". A mensagem rapidamente foi interpretada pelos seguidores como um possível aceno sobre a participação no BBB 26. O reality vai ao ar na Globo após a novela das 21h (de Brasília).

Apesar de a emissora ainda não ter divulgado oficialmente a lista de participantes, o nome de Edílson já circula entre os cotados para o time do Camarote, compostos por famosos, do programa.

Dentro de campo, Edílson construiu uma carreira marcada pelo estilo provocador, personalidade forte e atuações decisivas. Revelado pelo Guarani, ele passou pelo Bahia e Vitória, além de ter atuado pelo Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo.

O ponto mais alto da carreira aconteceu no fim dos anos 1990, com protagonismo no Corinthians. O baiano participou das conquistas do Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, assim como o Mundial de Clubes de 2000. Em 2002, Edílson se sagrou pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira.