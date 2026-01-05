ROMANCE

Ex-marido de Preta Gil diz que conquistou atual namorada com cantada inusitada: 'Foi dormir pensando em mim'

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues assumiram o relacionamento no ano passado

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:01

Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Godoy revelou aos seguidores como conheceu a atual namorada, Rhuana Rodrigues. O ex-marido da cantora Preta Gil, que morreu em julho do ano passado, disse que encontrou a moça na academia, e a conquistou graças a uma cantada inusitada.

"Foi na academia. Estava treinando e ela estava treinando do meu lado. Do nada ela resolveu prender o cabelo. Fui ao banheiro e o armário dela era ali perto. Dai falei: 'Alguém já te falou que o seu sovaco é muito bonito?' Esse dia ela foi dormir pensando em mim", disse o personal trainer.

"Eu não esperava e me apaixonei", confirmou Rhuana. "Agora ela fica reclamando: 'Nunca mais elogia o meu sovaco (risos)'", brincou ele, por fim.

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues 1 de 23

Rhuana Rodrigues tem 36 anos, é carioca, ariana, mãe de uma menina chamada Alice e curte musculação tanto quanto o personal. Eles assumiram publicamente o namoro em julho, quando foram flagrados aos beijos durante a comemoração da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

O personal trainer foi casado com Preta Gil por oito anos, entre 2015 a 2023. O relacionamento chegou ao fim após uma suposta traição por parte de Godoy, quando a cantora iniciava a luta contra o câncer de intestino. Na época, ela acusou o ex de infidelidade, além de abandono durante o tratamento.

Rodrigo Godoy e Preta Gil 1 de 18

Na época em que a filha de Gilberto Gil morreu, vítima de câncer, alguns seguidores questionaram Rodrigo sobre o motivo de ele não ter prestado uma homenagem. O influenciador chegou a curtir um comentário que dizia que ele desejava prestar uma homenagem, mas que não fazia para evitar ataques.