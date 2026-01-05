Acesse sua conta
Ex-marido de Preta Gil diz que conquistou atual namorada com cantada inusitada: 'Foi dormir pensando em mim'

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues assumiram o relacionamento no ano passado

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:01

Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy

Rodrigo Godoy revelou aos seguidores como conheceu a atual namorada, Rhuana Rodrigues. O ex-marido da cantora Preta Gil, que morreu em julho do ano passado, disse que encontrou a moça na academia, e a conquistou graças a uma cantada inusitada.

"Foi na academia. Estava treinando e ela estava treinando do meu lado. Do nada ela resolveu prender o cabelo. Fui ao banheiro e o armário dela era ali perto. Dai falei: 'Alguém já te falou que o seu sovaco é muito bonito?' Esse dia ela foi dormir pensando em mim", disse o personal trainer.

"Eu não esperava e me apaixonei", confirmou Rhuana. "Agora ela fica reclamando: 'Nunca mais elogia o meu sovaco (risos)'", brincou ele, por fim.

Rhuana Rodrigues tem 36 anos, é carioca, ariana, mãe de uma menina chamada Alice e curte musculação tanto quanto o personal. Eles assumiram publicamente o namoro em julho, quando foram flagrados aos beijos durante a comemoração da classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

O personal trainer foi casado com Preta Gil por oito anos, entre 2015 a 2023. O relacionamento chegou ao fim após uma suposta traição por parte de Godoy, quando a cantora iniciava a luta contra o câncer de intestino. Na época, ela acusou o ex de infidelidade, além de abandono durante o tratamento.

Na época em que a filha de Gilberto Gil morreu, vítima de câncer, alguns seguidores questionaram Rodrigo sobre o motivo de ele não ter prestado uma homenagem. O influenciador chegou a curtir um comentário que dizia que ele desejava prestar uma homenagem, mas que não fazia para evitar ataques. 

"Acredito que ele gostaria de prestar uma singela homenagem. Mas não faz porque ele e nós temos total certeza de que irão dizer que ele quer biscoito nas costas da falecida! Sinceramente? Também não faria não! Bons sentimentos e gratidão ele guarda no coração dele e reza para a alma dela descansar em paz que isso, sim, é uma grande homenagem", afirmou o seguidor.

