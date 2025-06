MUDANÇA DE VIDA

Ferrugem diz que tinha idade biológica de 78 anos antes de perder 45kg: 'Vou morrer semana que vem'

Cantor falou sobre os problemas de saúde que tinha devido à obesidade

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2025 às 13:42

Ferrugem

O cantor Ferrugem detalhou como foi seu processo de emagrecimento. Durante participação no talk show Fábrica de Monstros, de Leo Stronda, o artista disse que a mudança de vida começou após receber uma notícia assustadora em uma consulta médica. >

"Eu tinha 78 anos de idade biológica, e fiquei pensando 'vou morrer semana que vem'. Isso fez eu querer mudar", falou no programa, que foi ao ar na última segunda-feira (9). "Ele [o médico] mudou minha vida, e sem remédio. A troca de ideia que a gente teve foi muito esclarecedora para mim e intimidadora também".>

Ferrugem disse que a esposa, Thaís Vasconcellos, o incentivou no processo de emagrecimento. Ele também relembrou os problemas de saúde que tinha devido à obesidade. >

"Eu estava pré-diabético, com gordura no fígado, inflamações em todas as articulações do corpo, tudo meu doía, eu não respirava bem, não conseguia me desempenhar bem nos shows... Eu mesmo às vezes não curtia estar ali. Era um fardo muito pesado ficar uma hora e meia em pé, cantando, dançando, interagindo... tanto que não conseguia às vezes completar a carga. Fazia, às vezes, 40 minutos", comentou.>

Até mesmo as viagens para apresentações mais distantes eram uma dificuldade. "É estar dentro do avião e ter a vergonha de pedir um alongador de cinto de segurança porque não fechava... tive uma inflamação na lombar por conta do sobrepeso que, para chegar até o portão de embarque, eu parava umas quatro ou cinco vezes. Andava um pouquinho e sentava porque pegava fogo [na lombar]. Na época, eu estava com 28 anos. Bem mais novo e bem debilitado".

Ferrugem falou que foi se motivando cada vez mais pelos resultados estéticos. Hoje, ele garantiu que não deixa de treinar, até mesmo quando está em viagem. "Seja sábado ou domingo, tem que treinar. Eu me sinto me traindo quando não dou pelo menos uma treinadinha. Já procuro hotéis com academia. Se for muito interior, a gente procura academia de bairro e paga diária... a gente dá um jeito", assegurou.>

"A jornada não deixa de ser pesada porque você está com o físico melhor. Se você cai na besteira do camarim, que está tudo lá exposto para a gente, você se arrebenta todo".>