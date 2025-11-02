Acesse sua conta
Filho de Xanddy e Carla Perez ganha primeiro campeonato de fisiculturismo: 'Nosso bebezinho'

Victor Alexandre conquistou medalhas em seis categorias

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14:02

Victor Alexandre vence primeiro campeonato de fisiculturismo como atleta
Victor Alexandre vence primeiro campeonato de fisiculturismo como atleta Crédito: Reprodução/Instagram

Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, de 22 anos, venceu seu primeiro campeonato de fisiculturismo como atleta no sábado (1). O jovem conquistou o título mealhas em seis categorias do NPC All South Championships 2025, nos Estados Unidos.

Victor Alexandre conquistou o 1º lugar geral no Overall True Novice Men’s Physique (título máximo em uma competição específica de fisiculturismo amador), 1º lugar em quatro categorias, além de garantir um segundo e um terceiro lugar.

"Foram apenas 15 dias de preparação, disciplina e foco absoluto. Cada treino, cada refeição e cada escolha valeram a pena! Hoje, o sentimento é de gratidão a Deus, à minha família, minha noiva que aprovou e esteve comigo nessa rotina surreal e a todos vocês que acompanharam e me apoiaram nessa jornada! Se tem uma lição que fica, é essa: dê o seu melhor em tudo o que fizer. O esforço sempre traz recompensa", disse Victor em uma publicação nas redes sociais.

"Como pode? Nosso bebezinho... Orgulho que não cabe no peito! Filho, sua dedicação, mesmo em pouco tempo, te faz mais que um campeão!! Incrível. Você acreditou. Lutou. Venceu. Victinho é campeão", escreveu Carla Perez ao postar um vídeo em que o rapaz é premiado.

Xanddy não acompanhou o filho pois realizou um show na noite de sábado no Festival do Café em Bonito, no interior da Bahia.

