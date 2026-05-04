ASTROLOGIA

Fim da espera: Universo envia respostas e alívio financeiro para 3 signos ainda esta semana (4 a 9 de maio)

O início do mês atua como um divisor de águas para estes signos, trazendo recompensas financeiras e reconhecimento profissional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 03:03

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Você já sentiu que, por mais que se esforce, parece que a sua vida financeira está com o freio de mão puxado? Pois saiba que, a partir desta segunda-feira, 4 de maio, o universo decide finalmente destravar as engrenagens para três signos específicos. O cenário de estagnação que marcou os últimos meses começa a se dissipar, dando lugar a uma fase de colheita abundante onde o mérito será o grande protagonista da sua conta bancária.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Para os nativos de Virgem e Touro, a notícia é das melhores: aquele projeto que você vinha lapidando em silêncio ou aquela ideia de negócio que parecia arriscada demais agora encontra o solo fértil que precisava. Não se trata de sorte passageira, mas de um alinhamento que favorece a sua capacidade de organização e o seu olhar clínico para oportunidades. O cosmos está pedindo que você ocupe o seu lugar de autoridade e pare de duvidar do seu potencial de gerar riqueza.



Capricórnio não fica atrás e entra com tudo nesta onda de sucesso estrondoso. Se você passou o último período plantando com disciplina e muitas vezes sem nenhum aplauso, chegou a hora de receber o reconhecimento que é seu por direito. Promoções, novos fluxos de renda e até propostas de parcerias de alto nível estão no radar. A recompensa esperada finalmente chega para mostrar que cada hora de sono perdida valeu a pena para consolidar sua reputação.