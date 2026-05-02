ASTROLOGIA

Foco e estabilidade: Veja as dicas dos astros para organizar sua vida a partir de amanhã (3 de maio)

Semana pede escolhas estratégicas para quem deseja estabilidade no lar e nas relações familiares

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de maio de 2026 às 20:20

Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana agitada, o domingo pede que voltemos nossa atenção para o que realmente sustenta a nossa vida: nossa base. O universo está enviando uma dose extra de clareza para Câncer, Escorpião, Aquário e Touro. O momento é ideal para organizar o espaço físico da casa, resolver pendências domésticas e fortalecer os vínculos com quem divide a rotina com você. Um lar em ordem é o primeiro passo para uma mente em paz.



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Câncer sentirá que o acolhimento doméstico é seu porto seguro; aproveite para cuidar de quem você ama. Escorpião deve usar a estratégia para resolver conflitos familiares de forma definitiva. Aquário encontrará na organização da rotina o alívio para a mente inquieta. Touro, por sua vez, deve focar no conforto; investir no seu espaço é investir no seu próprio bem-estar emocional para enfrentar o mês que se inicia.



Fazer escolhas estratégicas hoje significa definir o que fica e o que sai da sua vida pessoal. Às vezes, um pequeno ajuste na disposição dos móveis ou uma conversa franca à mesa de jantar pode mudar completamente a energia do seu final de semana. Não ignore a importância da estabilidade: ela é o alicerce sobre o qual você construirá suas vitórias profissionais nos próximos dias.