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Foco e estabilidade: Veja as dicas dos astros para organizar sua vida a partir de amanhã (3 de maio)

Semana pede escolhas estratégicas para quem deseja estabilidade no lar e nas relações familiares

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de maio de 2026 às 20:20

Vida leve para os signos
Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana agitada, o domingo pede que voltemos nossa atenção para o que realmente sustenta a nossa vida: nossa base. O universo está enviando uma dose extra de clareza para Câncer, Escorpião, Aquário e Touro. O momento é ideal para organizar o espaço físico da casa, resolver pendências domésticas e fortalecer os vínculos com quem divide a rotina com você. Um lar em ordem é o primeiro passo para uma mente em paz.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer sentirá que o acolhimento doméstico é seu porto seguro; aproveite para cuidar de quem você ama. Escorpião deve usar a estratégia para resolver conflitos familiares de forma definitiva. Aquário encontrará na organização da rotina o alívio para a mente inquieta. Touro, por sua vez, deve focar no conforto; investir no seu espaço é investir no seu próprio bem-estar emocional para enfrentar o mês que se inicia.

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Fazer escolhas estratégicas hoje significa definir o que fica e o que sai da sua vida pessoal. Às vezes, um pequeno ajuste na disposição dos móveis ou uma conversa franca à mesa de jantar pode mudar completamente a energia do seu final de semana. Não ignore a importância da estabilidade: ela é o alicerce sobre o qual você construirá suas vitórias profissionais nos próximos dias.

Aproveite o domingo para fincar suas raízes e buscar o equilíbrio interior. Quando estamos bem em casa, o mundo exterior se torna muito mais fácil de navegar. O universo favorece quem cuida do próprio "templo" e busca harmonia nas relações mais próximas. Comece maio organizando sua base e veja como tudo ao redor entra em sintonia.

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