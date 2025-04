RECONHECERIA?

FOTO: Johnny Depp surge irreconhecível para viver novo papel

Ator está totalmente diferente

O ator Johnny Depp voltou aos holofotes nesta semana ao iniciar as filmagens de Day Drinker, um suspense ambientado na Espanha, que marca seu retorno aos cinemas. Aos 61 anos, o astro surpreendeu ao aparecer irreconhecível, com cabelos grisalhos presos e olhos claros. O look discreto contrasta com os estilos excêntricos que marcaram seus personagens mais famosos.>