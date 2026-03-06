Acesse sua conta
Francisco Vitti relata tentativa de assalto em famoso bairro do Rio de Janeiro: 'Perdeu, perdeu, passa tudo'

Ator contou nas redes sociais que foi abordado por um homem enquanto passeava com o cachorro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:49

Francisco Vitti
Francisco Vitti Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Francisco Vitti, de 28 anos, contou nas redes sociais que passou por uma tentativa de assalto no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O relato foi feito por meio dos Stories do Instagram, onde ele explicou que o episódio aconteceu na noite da última quarta-feira (5), por volta das 19h, enquanto caminhava pela região com seu cachorro, chamado Banana.

Nos vídeos, o irmão de Rafael Vitti disse que estava ouvindo música com fones de ouvido quando percebeu que um homem caminhava em sua direção e parecia observá-lo. Mesmo assim, ele não estranhou a situação, já que afirma estar acostumado a ver pessoas diferentes circulando pelo local.

Francisco Vitti

Francisco Vitti por Reprodução/Instagram

Segundo Vitti, em um primeiro momento ele pensou que o homem pudesse apenas pedir alguma informação, algo que diz acontecer com frequência naquela área. No entanto, ao se aproximar, o suspeito anunciou o assalto. "Ele parou na minha frente, eu falei ‘tudo bem?’. Aí ele falou: ‘Perdeu, perdeu, passa tudo, bora, passa’. Com uma mão meio troncha, assim, por fora da camisa, como se estivesse segurando alguma coisa", relatou.

O ator contou que decidiu guardar o celular no bolso e observar o movimento da rua antes de reagir, percebendo que havia muitas pessoas por perto. Ainda assim, o homem fez uma ameaça antes de desistir da abordagem.

"Ele falou: ‘Se tu tentar qualquer gracinha, eu vou estourar a sua cabeça’. Aí o Banana tava na coleira, eu olhando no olho dele assim, comecei a atravessar a rua, atravessei a rua, o moleque virou de costa e foi embora".

Apesar do susto, Francisco também lembrou de outro episódio parecido que viveu no mesmo bairro. Em outra ocasião, ele caminhava à noite com um amigo quando os dois foram abordados por um homem armado que estava em uma bicicleta. Depois de revistar os bolsos dos dois, o suspeito decidiu ir embora sem levar nada.

rio de Janeiro Botafogo Assalto Francisco Vitti

