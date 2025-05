NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Onofre surpreende Basílio com uma proposta de trabalho

Capítulo desta segunda (26) é marcado por conflitos familiares novas reviravoltas na novela das seis

O capítulo de Garota do Momento desta segunda-feira (26) promete fortes emoções e desdobramentos decisivos na trama. Laurentino traz uma boa notícia: a cirurgia de Bia foi um sucesso, aliviando Clarice em meio ao caos que a cerca. Já Maristela continua disposta a tudo e humilha Beatriz, enquanto Basílio não mede esforços para desestabilizá-la com novas ameaças. >

Na pensão, Iolanda toma uma atitude drástica e coloca Topete para fora. Enquanto isso, Vera e Lígia se mobilizam para ajudar Celeste e Edu com a nova casa. As tensões políticas e pessoais aumentam quando o delegado alerta Clarice e Amália sobre as denúncias feitas por Juliano.>