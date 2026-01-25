Gêmeos, Libra, Capricórnio e Peixes recebem um presente poderoso do universo hoje (25 de janeiro) que muda tudo de forma inesperada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:00
O dia neste domingo, 25 de janeiro, marca um ponto de virada silencioso, porém muito significativo. Para alguns signos, o que chega não é promessa nem ilusão, mas algo prático, útil e profundamente reconfortante. É o tipo de presente que melhora o cotidiano, acalma a mente e traz a sensação de estar amparado no momento certo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: O presente que chega é o alívio. Algo que vinha ocupando espaço demais na sua cabeça finalmente se resolve ou se simplifica, especialmente em temas ligados a dinheiro, acordos ou organização prática da vida. A ansiedade diminui porque você percebe que a situação está sob controle. Não é exagero, não é sorte momentânea. É estabilidade real.
Dica cósmica: Aceite ajuda sem culpa e aproveite o descanso mental que vem junto.
Libra: O que você recebe é equilíbrio verdadeiro. Uma relação, parceria ou situação compartilhada entra em sintonia, trazendo a confirmação de que o desejo é mútuo e o esforço não está sendo em vão. Sentir-se valorizado devolve sua segurança emocional e deixa tudo mais leve.
Dica cósmica: Permita-se confiar quando a reciprocidade se mostra clara.
Capricórnio: O presente é a certeza de que tudo o que você construiu valeu a pena. Um resultado concreto mostra que a base é firme e que o caminho escolhido foi o correto, mesmo que lento. A tranquilidade que surge agora vem da confiança no próprio esforço.
Dica cósmica: Use essa estabilidade como apoio para dar o próximo passo sem medo.
Peixes: O que chega é uma confirmação silenciosa, porém profunda, de que você está no caminho certo. Uma notícia, percepção ou sensação interna dissipa dúvidas antigas e traz paz. Você entende que cada escolha teve um propósito e que nada foi em vão.
Dica cósmica: Confie mais na sua própria trajetória e honre tudo o que te trouxe até aqui.
