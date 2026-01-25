Acesse sua conta
Gêmeos, Libra, Capricórnio e Peixes recebem um presente poderoso do universo hoje (25 de janeiro) que muda tudo de forma inesperada

Um alívio real, concreto e impossível de ignorar chega para quem vinha aguentando mais do que devia

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia neste domingo, 25 de janeiro, marca um ponto de virada silencioso, porém muito significativo. Para alguns signos, o que chega não é promessa nem ilusão, mas algo prático, útil e profundamente reconfortante. É o tipo de presente que melhora o cotidiano, acalma a mente e traz a sensação de estar amparado no momento certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: O presente que chega é o alívio. Algo que vinha ocupando espaço demais na sua cabeça finalmente se resolve ou se simplifica, especialmente em temas ligados a dinheiro, acordos ou organização prática da vida. A ansiedade diminui porque você percebe que a situação está sob controle. Não é exagero, não é sorte momentânea. É estabilidade real.

Dica cósmica: Aceite ajuda sem culpa e aproveite o descanso mental que vem junto.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Libra: O que você recebe é equilíbrio verdadeiro. Uma relação, parceria ou situação compartilhada entra em sintonia, trazendo a confirmação de que o desejo é mútuo e o esforço não está sendo em vão. Sentir-se valorizado devolve sua segurança emocional e deixa tudo mais leve.

Dica cósmica: Permita-se confiar quando a reciprocidade se mostra clara.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Capricórnio: O presente é a certeza de que tudo o que você construiu valeu a pena. Um resultado concreto mostra que a base é firme e que o caminho escolhido foi o correto, mesmo que lento. A tranquilidade que surge agora vem da confiança no próprio esforço.

Dica cósmica: Use essa estabilidade como apoio para dar o próximo passo sem medo.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: O que chega é uma confirmação silenciosa, porém profunda, de que você está no caminho certo. Uma notícia, percepção ou sensação interna dissipa dúvidas antigas e traz paz. Você entende que cada escolha teve um propósito e que nada foi em vão.

Dica cósmica: Confie mais na sua própria trajetória e honre tudo o que te trouxe até aqui.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Libra Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

