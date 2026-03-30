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Genro de Xuxa posta foto da apresentadora fazendo toplass e divide opinião nas redes sociais: ‘Fim dos tempos’

João Lucas foi criticado por publicação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:37

João Lucas postou foto para desejar feliz aniversário
João Lucas postou foto para desejar feliz aniversário Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cunhado da apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, João Lucas, publicou uma foto com a sogra para parabenizá-la pelo aniversário de 63 anos. Até aí tudo bem, mas o que chamou atenção mesmo nas redes sociais foi a foto que o namorado de Sasha, filha da artista, escolheu.

Na imagem, os dois aparecem conversando enquanto Xuxa faz topless durante uma viagem. João está sentado numa boia na beira do mar, enquanto Xuxa está sentada, de costas, apoiada no objeto inflável, sem o sutiã do biquíni. Alguns internautas também especulam que a sogra também esteja sem a calcinha, o que não é possível ver com nitidez na imagem.

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
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Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
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Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
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Xuxa por Reprodução

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Nas redes sociais, a foto dividiu opiniões de internautas. “Gente, esse povo é muito pra frente, deixa eu com minha cabeça antiga aqui. Sogra nua na frente do genro? Oi?”, questionou uma seguidora. “Um babaca, pra chamar atenção”, comentou outra pessoa.

“Misericórdia. Fim dos tempos”, escreveu um. “Parecem dois homens”, escreveu outra. Outros seguidores ainda acreditaram que se tratava do dançarino Juliano Floss, participante do BBB 26.

Tags:

João Lucas Xuxa Sasha Meneghel

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