FELIZ ANIVERSÁRIO!

Genro de Xuxa posta foto da apresentadora fazendo toplass e divide opinião nas redes sociais: ‘Fim dos tempos’

João Lucas foi criticado por publicação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:37

João Lucas postou foto para desejar feliz aniversário Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cunhado da apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, João Lucas, publicou uma foto com a sogra para parabenizá-la pelo aniversário de 63 anos. Até aí tudo bem, mas o que chamou atenção mesmo nas redes sociais foi a foto que o namorado de Sasha, filha da artista, escolheu.

Na imagem, os dois aparecem conversando enquanto Xuxa faz topless durante uma viagem. João está sentado numa boia na beira do mar, enquanto Xuxa está sentada, de costas, apoiada no objeto inflável, sem o sutiã do biquíni. Alguns internautas também especulam que a sogra também esteja sem a calcinha, o que não é possível ver com nitidez na imagem.

Xuxa 1 de 57

Nas redes sociais, a foto dividiu opiniões de internautas. “Gente, esse povo é muito pra frente, deixa eu com minha cabeça antiga aqui. Sogra nua na frente do genro? Oi?”, questionou uma seguidora. “Um babaca, pra chamar atenção”, comentou outra pessoa.